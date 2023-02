Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni: attacco in emergenza, in difesa torna Lucumì

Anticipo di sabato alle 15 per il Bologna impegnato nella sfida di Marassi contro la Sampdoria. La squadra di Thiago Motta è reduce dalla sconfitta interna contro il Monza mentre i blucerchiati nell’ultima hanno pareggiato per 0-0 contro l’Inter. L’ultima vittoria per la Samp è datata 4 gennaio in trasferta contro il Sassuolo, unica vittoria del campionato oltre ai tre punti conquistati in trasferta contro la Cremonese il 24 ottobre.

Sampdoria-Bologna, le scelte dei due allenatori

Thiago Motta perde Arnautovic per squalifica e oltre all’ex West Ham mancheranno ancora Sansone e Zirkzee. Per questo, gli unici attaccanti disponibili per la trasferta ligure saranno Barrow, Orsolini e Raimondo, chiamato dalla Primavera. Nel ruolo di falso nove potrebbe però giocare Soriano, ma non è escluso che Motta scelga di dare una chance da titolare a Barrow. In mediana dovrebbe tornare dal 1’ minuto Medel in coppia con Dominguez e con Schouten e Moro dirottati in panchina. In difesa, con il ritorno di Lucumì, Posch a destra e Cambiaso a sinistra.

Nella Samp tanti volti nuovi in questa seconda parte di stagione, tra cui l’ex Bologna Marios Oikonomou, arrivato svincolato per sostituire Colley, volato in Turchia. Stankovic dovrebbe affidarsi al tridente Djuricic-Gabbiadini-Lammers con Quagliarella inizialmente in panchina.

Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini.

A disposizione: Turk, Ravaglia, Murru, Oikonomou, Ilkhan, Leris, Paoletti, Rincon, Sabiri, De Luca, Quagliarella, Rodriguez.

Allenatore: Dejan Stankovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa, Cambiaso; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Soriano.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, Kyriakopoulos, De Silvestri, Schouten, Moro, Pyyhtia, Barrow, Raimondo.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Assistenti: Cipressa, Fontemurato.

IV Uomo: Serra.

VAR: Banti.

AVAR: Maggioni.