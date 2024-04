Bologna FC, Saputo premiato da Confcommercio Ascom

Tutto l’affetto del territorio bolognese nei confronti del chairman canadese, si è materializzato oggi con la consegna da parte di Ascom allo stesso Joey Saputo di una targhetta celebrativa per il grande lavoro e la visibilità data alla nostra città negli ultimi 10 anni. Al presidente, inoltre, è stata donata anche una maglia dell’Associazione Commercianti RossoBlu con tanto di nome e numero stampati sul retro ad ulteriore conferma del grande rapporto di stima reciproca fra le parti.

Il calcio come volano

“Stiamo correndo verso un traguardo che manca da decenni al nostro amato Bologna”, ha commentato Enrico Postacchini, Presidente Confcommercio Ascom Bologna. “La nostra città merita tutta la visibilità e la promozione che sta avendo grazie all’impegno, ai progetti, alle risorse e alla visione che le realtà economiche e imprenditoriali, come quella del Presidente Joey Saputo, hanno profuso in questi anni. L’attrattiva di Bologna, in termini di accoglienza turistica, è sempre più viva e questo ci spinge a sostenere le iniziative della nostra città con passione, proprio come facciamo con la nostra squadra del cuore”. A fargli eco ci ha pensato Valentino di Pisa, Presidente dell’Associazione Commercianti RossoBlù: "Come imprenditori e commercianti sosteniamo da sempre il Bologna e siamo riconoscenti alla società che ci sta portando a sognare anche la qualificazione in Europa”. Un pensiero condiviso anche da Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna: “Da quando abbiamo lanciato questa iniziativa sono stati tantissimi gli imprenditori e i commercianti che hanno addobbato la loro vetrina con i colori del Bologna. Un gesto di ringraziamento nei confronti di Joey Saputo e di tutta la società. Certo”, ha poi aggiunto lo stesso Tonelli, “non ci sfugge che arrivare in Europa porterebbe un grande indotto per bar, ristoranti, alberghi e negozi di abbigliamento, rappresentando così un’occasione unica da cogliere nel migliore dei modi”.

Le parole di Saputo

“È un onore per me ricevere questo riconoscimento da parte di Ascom e dell’Associazione Commercianti RossoBlu”, ha risposto a margine della premiazione il magnate canadese. “Da quando sono arrivato a Bologna ho lavorato insieme ai miei collaboratori per rafforzare il legame, che ritengo fondamentale, tra il Bologna Football Club 1909 e il territorio che rappresenta. Ho sempre pensato che una squadra di calcio non debba essere soltanto un’organizzazione sportiva, ma che possa diventare un formidabile veicolo di diffusione di valori e di sostegno per le forze imprenditoriali della città. L’iniziativa di Ascom “vetrine rossoblù”, ha concluso il presidente, “va proprio in questa direzione e vedere esercenti e commercianti addobbare di rossoblù i loro locali è stata per me una grande emozione. Il difficile viene adesso, lo so, ma tutti i miei investimenti servono a far crescere il club, per l’amore che ho per questa squadra e perché vorrei vedere il Bologna grande come una volta”.