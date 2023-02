Il Sasso Marconi supera di misura l'Anzolavino

SASSO MARCONI-ANZOLAVINO 1-0

SASSO MARCONI: Celeste, Galassi, Montanaro, Salcuni, Turci, Cinquegrana, Rinieri, Michelucci, Manieri, Geroni, Caniato. All. Malaguti.

ANZOLAVINO: Calzati, Migliacci, Diallo, Ruffini, Dardi, Cosner, Feze, Sciaccaluga, Negri, Ezechia, Margiotta. All. Catalfamo.

ARBITRO: Francesco D'ovidio di Bologna.

RETI: 31' Montanaro.

Una rete di Montanaro alla mezz’ora sblocca l’equilibrio e ragala la vittoria al Sasso Marconi. Non riesce l’impresa ai ragazzi di mister Massimo Catalfamo che oggi avevano l’ennesima occasione per tentare di riaprire i giochi salvezza. Ma era un derby, e, come tale, sfuggente a regole e pronostici, con ritmo sottotono, ed un equilibrio di fondo che pero’ alla fine premia il Sasso Marconi di Fabio Malaguti. L’episodio cruciale alla mezz’ora quando su un piazzato Geroni, taglia la punizione forte e precisa, Calzati non trattiene e sulla respinta Montanaro è prontissimo e preciso nello spedire la sfera di testa sotto al sette della porta anzolese. La pronta reazione anzolese porta a tre occasioni sui piedi di Feze, Diallo e Negri che però non si concretizzano, sebbene quella capitata a Ibrahima Diallo sia davvero clamorosa. Nel secondo tempo il Sasso Marconi gestisce il vantaggio nonostante i tentativi ripetuti dell'Anzolavino di raggiungere il pareggio. La gara si avvia così senza ulteriori sussulti verso la fine, eccetto un’accenno di rissa finale che vede l’espulsione di Negri, e il Sasso Marconi la porta a casa.