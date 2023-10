Sassuolo-Bologna 1-1: Alla magia di Zirkzee risponde Boloca

In un Mapei Stadium completamente colorato di rossoblù, il Bologna passa immediatamente in vantaggio con la perla di Zirkzee al 4° minuto, poi subisce il ritorno nervoerde e porta via un buon punto grazie alle straordinarie parate di Skorupski.

Cronaca di Sassuolo-Bologna

Nella storica tana della Reggiana, la prima occasione è degli attuali padroni di casa con un sinistro da fuori di Bajrami che termina fuori di pochissimo. Sul ribaltamento di fronte, però, il Bologna punge subito: lancio dalla difesa di Aebischer, aggancio in corsa e dribbling sul portiere di Zirkzee per lo straordinario gol dell’1-0. Applausi. Dopo 4’ minuti, dunque, i rossoblù sono avanti di una lunghezza. Il match prosegue a ritmi altissimi e al 12’ il Sassuolo risponde con un tiro dalla distanza di Vina respinto in tuffo da Skorupski. L’offensiva dei neroverdi non si arresta e trenta secondi più tardi ci prova anche Laurientè con una sassata che rimbalza pericolosamente nei pressi dell’angolino basso della porta felsinea. Palla sui cartelloni pubblicitari e punteggio invariato. Gli uomini di Dionisi non alzano il piede dall’acceleratore e al 18’ è Pinamonti con un destro a giro a spaventare gli oltre 8.000 tifosi bolognesi presenti sugli spalti. Sfera che fa la barba al palo e ancora una volta nulla di fatto. Passata la sfuriata Sassolese, il Bologna riprende campo e al 39’ è un sinistro di Orsolini dalla “sua” mattonella ad impensierire Consigli, che deve distendersi per salvare la propria squadra dal doppio svantaggio. Tuttavia, quando il Bologna sembrava in completo controllo del gioco, è Boloca a pareggiare con un rasoterra dai 20 metri che trafigge Skorupski. All’intervallo, Sassuolo e Bologna sono sull'1.1.

Ripresa che comincia con Posch al posto di De Silvestri e Bologna che prova a far valere il suo maggior tasso tecnico. La clessidra scorre nella confusione generale fino al 55’, quando il difensore Erlic sfiora la traversa in mischia su punizione spiovente dalla destra. Pericolo scampato e gara che prosegue vivendo di fiammate. Al 61’, per esempio, è di nuovo Bajrami a rendersi pericoloso cono tiro strozzato che “Skoru” governa facilmente, mentre sul versante opposto è Ferguson ad andare vicino alla rete con una “puntata” da calcio a 5 dopo uno scambio stretto dentro l’area con Saelemaekers. La gara è un botta e risposta e a salire in cattedra è Berardi attorno al 70’: sinistro velenosissimo a rientrare e grande risposta di Skorupski in tuffo. Poco dopo, sul ribaltamento di fronte, è Orsolini a mangiarsi il potenziale vantaggio con un tocco troppo morbido su Consigli in uscita: palla spazzata via da un difensore a porta sguarnita e occasione che sfuma. La sfida è un botta e risposta senza esclusione di colpi e al 79’ arriva anche un gol annullato a Zirkzee dopo una bella combinazione tra Ndoye e Orsolini. Peccato. Dall’altra parte, è di nuovo Skorupski a togliere le castagne dal fuoco con una grande risposta di piede sulla conclusione di Volpato deviata da Kristiansen. Nel finale, invece, è il collega Consigli a deviare d’istinto sulla velenosa punizione calciata da Zirkzee, cementando così il giusto pareggio tra le due squadre. Un punto che consente al Bologna di infilare il nono risultato utile consecutivo, issandosi così a quota 15 in classifica.

Pagelle

Skorupski 7,5: Fa tre parate fondamentali che salvano il risultato. Nulla può sul gol del pari.

De Silvestri 6+: Sostanza e tanta esperienza sul binario di destra (Posch 6: Bello rivederlo in campo)

Bonifazi 6,5: Entra a freddo per un piccolo infortunio di Beukama durante il riscaldamento e non sbaglia quasi niente. Bravo.

Calafiori 6,5: Puntuale e preciso. Tra le sorprese positive di questo avvio c’è sicuramente anche lui.

Lykogiannis 6: Fa la sua partita a sinistra (Kristiansen sv: È rientrato da poco e si vede)

Freuler 6: Solito lavoro nel sottobosco del centrocampo.

Aebischer 6+: Lancio alla Pirlo in occasione del gol di Zirkzee, poi combatte prima di calare alla distanza. (El Azzouzi 5,5: Becca un giallo appena entrato e non è la prima volta che accade. Esce per infortunio. Moro sv)

Orsolini 6: Non incide più di tanto. Nel finale si accende, ma spreca anche una buona occasione a tu per tu con il portiere del Sassuolo.

Ferguson 6: Lotta come sempre.

Saelemaekers 6: Si vede che ha un tocco di palla di livello superiore, ma sembra ancora lontano dalla migliore condizione (Ndoye 6: Mette la sua vivacità all’imbrunire del match)

Zirkzee 7: Non è preciso come al solito in qualità di pivot, ma fa un gol da Guggenheim Museum.

Tabellino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Vina (88' Pedersen), Ferrari, Erlic, Toijan; Thorsvedt (58' Racic), Boloca; Laurienté (72' Ceide), Bajrami (72' Volpato), Berardi; Pinamonti (88' Defrel). A disp. Pegolo, Theiner, Missori, Vitti, Tresoldi, Lipani, Mulattieri, Castillejo. All. Alessio Dionisi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (Posch 45'), Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis (63'Kristiansen); Freuler, Aebischer (69' El Azzouzi. 84' Moro); Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (63' Ndoye); Zirkzee. A disp. Gasperini, Ravaglia, Beukema, Corazza, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Vecchi - Ceolin

IV Uomo: Sozza

Var: Maggioni - Irrati

Reti: 4' Zrikzee, 45' Boloca

Ammoniti: 57' Lykogiannis, 71' El Azzozui, 89' Berardi