Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni: De Silvestri c’è, ancora assente Schouten

Ultimo turno prima della sosta natalizia per il Bologna, impegnato nel match delle ore 16.30 sul campo del Sassuolo. Momenti di forma all’opposto per le due formazioni: i rossoblù vengono da tre sconfitte consecutive mentre la squadra di Dionisi non perde da sei gare (due vittorie e quattro pareggi, l’ultimo in casa della Fiorentina).

Sassuolo-Bologna, le scelte dei due allenatori

Poche le novità nella formazione del Bologna: Sinisa Mihajlovic potrebbe schierare l’undici tipo con Skorupski in porta, Soumaoro, Medel e Theate in difesa, Dominguez e Svanberg in mediana, De Silvestri e Hickey sugli esterni e il tridente d’accatto formato da Soriano, Barrow e Arnautovic. Le uniche incertezze riguardano gli acciaccati Theate e De Silvestri, ma solamente il vicecapitano non è sicuro della maglia da titolare. Al suo posto potrebbe infatti vedersi Orsolini, in vantaggio sul Skov Olsen visto nelle ultime uscite. Ancora assente Schouten: tornerà a disposizone da dopo la sosta.

Niente sorprese anche tra le fila del Sassuolo: Dionisi potrebbe puntare nuovamente sul tridente Berardi-Scamacca-Raspadori. Unico assente Henrique, al suo posto Traore.

Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Harroui, Magnanelli, Defrel, Boga.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Dijks, Mbaye, Viola, Vignato, Orsolini, Skov Olsen, Santander, Sansone, van Hooijdonk.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Fabbri della sez. di Ravenna.

Guardalinee: Macaddino, Sechi.

IV Uomo: Gariglio.

Var: Irrati.

Avar: Cecconi.

Foto Bologna FC