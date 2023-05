Sassuolo-Bologna 1-1: resoconto e pagelle

Sul rettangolo verde del Mapei Stadium, i padroni di casa la sbloccano al 15’ con un assolo firmato da Berardi, ma una prodezza del “Principe” Dominguez ristabilisce l’equilibrio a ridosso dell’intervallo. Un punto a testa che muove la classifica di entrambe le formazioni emiliane.

Cronaca del match Sassuolo-Bologna

Dopo un un quarto d’ora di studio, al primo vero affondo il Sassuolo passa in vantaggio: Berardi punta Cambiaso sullo spigolo del lato destro dell’area e poi trafigge Skorupski da posizione defilata con una botta che s’infila alle spalle del portiere polacco. L’immediata reazione felsinea non arriva e la partita torna ad appiattirsi fino al 33’, quando un bel rasoterra di Ferguson deviato da Maxime Lopez termina fuori di qualche centimetro. Quantomeno la gara si accende e sul versante opposto ci prova anche Henrique con un tiro da fuori che non spaventa Skorupski. Poi, all’imbrunire della frazione, Dominguez si trasforma in Alex Del Piero e con un destro da cineteca insacca la palla nel sette mandando in estasi gli oltre 3.000 tifosi ospiti arrivati dal capoluogo. Sassuolo 1, Bologna 1 e tutti negli spogliatoi con il punteggio di nuovo in parità.

Nella ripresa i ritmi restano piuttosto compassati e il primo squillo è un sinistro incrociato di Cambiaso che termina largo sul fondo al 54’. Dalla stessa posizione, dieci minuti più tardi, ci prova anche un sonnolento Barrow, ma la sua conclusione è una specie di telefonata per Consigli. Motta decide che ne ha abbastanza e toglie Orsolini per inserire Arnautovic, spostando Aebischer nel suo più congeniale ruolo di centrocampista esterno. Giusto il tempo di ritrovare il feeling con il campo e al 78’ ecco che l’ austriaco si gira dal limite impegnando l’estremo difensore di casa. La conclusione non è irresistibile, ma la giocata dell’ex West Ham infiamma il settore ospiti. L’ultima emozione della gara, però, è di marca sassolese, con un tiro cross di Laurentié che attraversa minacciosamente tutta l’area spegnendosi sui cartelloni pubblicitari. Pericolo scampato e partita che termina con il punteggio finale di 1-1.

Pagelle

Skorupksi 6: Prende gol sul suo palo, ma il destro di Berardi è di pregevole fattura. Attento sul tiro da fuori di Henrique.

Posch 6: Non spinge molto, ma se da quella parte il Bologna soffre poco è anche merito suo.

Lucumi 5: Sbroglia una situazione difficile dentro l’area all’11', poi pasticcia in una serie di circostanze. Altra serata no per il colombiano.

Bonifazi 6: Si fa preferire al compagno di reparto.

Cambiaso 6+: Così così sul gol del vantaggio neroverde, ma dalla sua parte c’è un Berardi particolarmente ispirato. Meglio quando si propone in avanti.

Schouten 6,5: Mette sempre le sue geometrie a disposizione della squadra.

Dominguez 7,5: Segna un gol da fuoriclasse puro e poi conferma ancora una volta la sua fondamentale leadership all’interno del gruppo. (Moro 6: Fa il suo nel finale di gara)

Orsolini 6: Si impegna, ma è costantemente accerchiato dalle maglie di casa. (Arnautovic 6: Bello rivederlo in campo)

Ferguson 6+: Si sacrifica alternandosi con Aebischer nel ruolo di finto centravanti fino all’ingresso in campo dell’attaccante austriaco. (Medel: sv)

Aebischer 5,5: Una misteriosa entità che vaga sulla trequarti per tutto il primo tempo. Ovviamente non è nel suo ruolo e quando Motta lo allarga rende di più.

Barrow 5,5: Primo tempo senza infamia e senza lode. Fa qualcosina di più nella seconda frazione.

Tabellino

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Rogerio, Ruan (81' Ferrari), Erlic, Toljan; Henrique (66' Harroui), Maxime Lopez, Frattesi (75'Thorstvedt) ; Bajrami (66' Laurienté), Defrel (75' Alvarez), Berardi. A disp: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Ferrari, Muldur, Romagna, Obiang, Ceide, D’Andrea. All: Alessio Dionisi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Bonifazi, Cambiaso; Schouten, Dominguez (77' Moro); Orsolini ( 68' Arnautovic), Ferguson (85' Medel), Aebischer; Barrow. A disp: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, De Silvestri, Medel, Pyyhtia, Zirkzee. All: Thiago Motta.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Assistenti: Rocca-Lombardi

Var: Chiffi-Ghersini

Reti: 15' Berardi, 42' Dominguez

Ammoniti: 27' Posch, 45' Lopez