Sassuolo-Bologna: pre game e probabili formazioni

Archiviata la deludente trasferta del Carlo Castellani di Empoli, il Bologna diretto da Thiago Motta si appresta a risalire la Via Emilia per far visita al Sassuolo di mister Alessio Dionisi nella serata di lunedì 8 maggio. Per il “derby” regionale, oltre ai lungodegenti Soriano e Sansone, i rossoblù non potranno contare sulla solidità difensiva di Adama Soumaoro (lesione al tendine rotuleo del ginocchio e tempi di recupero che si preannuncino lunghissimi), ma potranno contare sul ritorno in lista di Marko Arnautovic.

Probabili formazioni

Sassuolo

Padroni di casa che dovranno fare a meno dello squalificato Zortea e che quindi davanti a Consigli potrebbero schierarsi con Rogerio, Ferrari, Tressoldi e Toljan. A centrocampo spazio a Maxime Lopez, Henrique e Frattesi, con Defrel, Berardi e Laurienté a comporre il tridente offensivo.

Bologna

Sulla sponda felsinea del campo, come detto, non ci sarà Soumaoro (con Bonifazi candidato numero uno per una maglia da titolare) e quindi di fronte a Skorupski giocheranno Posch, Lucumi, il suddetto ex Torino e Cambiaso. Nella zona nevralgica del campo l’intoccabile Schuoten sarà affiancato da Moro, mentre Orsolini, Ferguson e Dominguez agiranno alle spalle di Barrow.

Le parole di Motta in conferenza

Nel consueto appuntamento della vigilia, il tecnico rossoblù ha introdotto il trentaquattresimo turno partendo proprio dall'analisi degli avversari: “Mi aspetto un grande Sassuolo, il migliore possibile. È una squadra forte, con ottime qualità individuali”. Ha esordito il mister italo-brasiliano. "Onestamente pretendo qualcosa di più dai miei ragazzi e questo sarà un buon test". Ha preseguito l'allenatore. "In linea generale sono contento dei miei ragazzi e della loro disponibilità, ma serve qualcosa di più", ha concluso il mister.

Esodo

Nel frattempo, nonostante il sogno europeo sia ormai svanito, il popolo felsineo continua a sostenere con grande passione la propria squadra anche lontano dalle mura amiche del Dall’Ara. Saranno infatti oltre 2.000 i supporters che seguiranno Orsolini e compagni nella delicata trasferta del Mapei Stadium in programma domani sera alle 20.45.