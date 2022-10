Sconfitta casalinga per il Medicina Fossatone con il Sanpaimola

MEDICINA FOSSATONE-SANPAIMOLA 0-1

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Commissari (30’ st Bali), Dradi, Caidi, Venturi, Hashem (8’ st Nerzu), Carboni (8’ st Guidi), Sciuto, Barbaro (39’ st Castagnini), Boschi (22’ st Alpi), Sabbatani. All.: Geraci.

SANPAIMOLA: Lofiego, Mazza, Derjai, Landini, Scala, El Bouhali A., Alessandrini M., El Bouhali Y. (22’ st Fiengo), Cerasuolo, Alessadrini S. (46’ st Colino), Bonavita (39’ st Carbone). All.: Orecchia.

ARBITRO: Diversi di Lugo di Romagna.

RETI: 45’ pt Derjai.

Intensità e agonismo in primo tempo che si sblocca solo nei secondi finali ed è una vera e propria doccia fredda per il Medicina Fossatone. Dopo alcuni minuti molto spezzati dai fischi dell’arbitro, crescono gli ospiti nel pressing ma il primo tiro in porta si registra solamente al 22’ quando El Bouhali Y., liberatosi della diretta marcatura, prova il tiro a giro sul palo lontano ma Palermo è sicuro e blocca. Cala il ritmo ma non i tentativi del Sanpaimola che, a 20” dalla fine, trova il vantaggio da sviluppi di corner. Derjai è libero di colpire e trafigge un incolpevole Palermo. Durante l’esultanza degli ospiti, il direttore di gara fischia la fine della prima frazione. Pochi sussulti anche nella ripresa dove il Sanpaimola difende il risultato cercando di colpire in contropiede. Il forcing del Medicina Fossatone trova il suo culmine massimo a cavallo della mezz'ora quando le punture di Venturi, sulla fascia di destra, mettono in difficoltà la retroguardia ospite ma, tra spazzate della difesa e corner, la gara scivola al 90’ col medesimo risultato dell’intervallo.