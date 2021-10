Sconfitta per 3 a 1 per l'Anzolavino Calcio

Squadra in casa

Squadra in casa Anzolavino

Domenica da dimenticare per l'Anzolavino Calcio.

Nel match odierno il club bolognese si è visto battere per 3 a 1 dal Castelvetro Calcio.

La partita si è subito messo in salita per i padroni di casa, dopo meno di un minito gli ospiti sono passati in vantaggio con Zagari. Sul finire del primo tempo arriva anche lo 0 a 2 con la rete di Ferrara.

La seconda frazione parte come la prima, con gli ospiti determinati e con le redini del gioco nelle mani.

Al 52° arriva il terzo goal di Mandreoli che chiude definitivamente la partita.

Al 91° arriva il goal della bandiera per l'Anzolavino Calcio con Ezechia.