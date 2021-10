Sconfitta per la mano del Bentivoglio Calcio per l'Osteria Grande

Nel primo storico anticipo di Promozione il club bolognese ha perso per 2 a 0

L'Osteria Grande si è dovuto arrendere alla capolista Bentivoglio Calcio.

La partita parte forte con i padroni di casa subito alla ricerca del goal del vantaggio. Le occasioni create sono tante ma nessuna realizzata.

Ma ad andare in vantaggio sono gli ospiti al 9° con Nick D'Este.

Si arriva al fischio dei primi 45° minuti con il risultato sullo 0 a 1 ma con tante occasioni non sfruttate per i padroni di casa.

Tornati in campo, pronti e via e il Bentivoglio trova subito il 2 a 0 con Colle. Da qui parte una partite di gestione per gli ospiti.

Risultato finale 0 a 2.