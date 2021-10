Sconfitta tra le mura amiche per il Fossolo 76

Squadra in casa

Squadra in casa Fossolo 76

Una sconfitta contro una rivale diretta per il Fossolo 76.

Il club bolognese è sceso in campo domenica per contendersi i 3 punti contro il Porretta 24. I due club navigavano a metà classifica quindi il risultato del match era importante per cercare di rilanciare la stagione.

I padroni di casa, però, non sono riusciti ad imporsi e hanno perso per 1 a 3.

I marcatori del match sono stati Nardi (F), Consoli doppietta (P) e Jardi (P).