Seconda sconfitta di fila per il Medicina Fossatone

Arriva la seconda sconfitta in due partite per il club bolognese ad opera della Vignolese 1907

Nel match andato in scena allo Stadio E. Bambi di Medicina, il Medicina Fossatone non è riuscito a portare a casa nessun punto contro la Vignolese 1907.

Il risultato finale parla chiaro: 1 a 3 per gli ospiti.

Il club modenese parte subito forte e trova il vantaggio al 28' grazie al rigore realizzato da Vaccari. I padroni di casa non demordono ma non riesco ad arrivare al pareggio creando comunque occasioni pericolose.

Nel secondo tempo la regia del gioco passa interamente nei piedi del club di casa che spreca innumerivoli occasioni per pareggiare. Goal sbagliato goal subito, ecco che la regola non scritta del calcio si concretizza un'altra volta. Al 65' arriva inaspettato il goal del 2 a 0 della Vignolese grazie a Benatti. Il Medicina Fossatone non demorde e accorcia le distanze con Ferretti. Nel finale sale la tensione e la squadra ospite chiude definitivamente la pratica al 94' con il goal del 1 a 3 di Barbolini.