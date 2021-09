Seconda vittoria in casa per l'Osteria Grande

Nel match valevole per la terza giornata del campionato di promozione, il club bolognese ha conquistato i 3 punti

Un'Osteria Grande che in casa sa solo vincere.

Anche questa domenica 26 settembre, il club bolognese ha portato a casa il massimo bottino tra le mura amiche.

A fare ne spese è stato il Funo, sconfitto per 2 a 0.

L'Osteria Grande si può dire che per ora ha dimostrato di essere insuperabile in casa anche per merito del sostegno dei propri tifosi.