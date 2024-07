Serie A 2024/25: il Bologna comincerà al Dall’Ara contro l’Udinese

Inizio di stagione non impossibile per gli uomini diretti da Vincenzo Italiano, chiamati subito a dover dimostrare il proprio valore davanti al pubblico amico contro la nuova Udinese guidata da Kosta Runjaic, per poi far visita all’ambizioso Napoli di Antonio Conte nel fine settimana seguente. Alla terza sbarcherà l’Empoli sotto le Due Torri e poi una doppia trasferta lombarda tra Como e Monza appena dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Viceversa, ci sarà un finale di campionato da urlo con Juve, Milan e Fiorentina compresse nelle ultime quattro gare stagionali.

I grandi duelli

Detto della super sfida del Maradona alla seconda giornata, il primo big match interno sarà alla 9a contro il Milan di Fonseca, mentre alla 16a arriverà la Fiorentina per il sentitissimo Derby dell’Appennino. L’attesissima partita contro la Juventus del grande ex Thiago Motta si disputerà a Torino ad inizio dicembre, con ritorno al Dall’Ara previsto per il 4 di maggio alla giornata numero 35. Il ritrovato doppio derby regionale con il Parma, invece, sarà in programma alla 7a in casa e in trasferta al Tardini alla 26a . Infine una curiosità: il Bologna giocherà in successione il 12° e il 13° turno di andata all’ombra del Colosseo, affrontando prima la Roma e poi la Lazio sul rettangolo verde dell’Olimpico nel giro di sette giorni.

Le date

Come già accennato in precedenza, si partirà il primo weekend dopo Ferragosto e si concluderà il fine settimana del 25 maggio 2025 con la sfida casalinga contro il Genoa. Nel mezzo, quattro parentesi dedicate alle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e ovviamente nessuna pausa durante il periodo natalizio, con le squadre che scenderanno in campo il 22 dicembre (Torino-Bologna), il 29 dicembre (Bologna-Hellas Verona) e il 5 gennaio (Inter-Bologna). Anche in questa stagione un solo turno infrasettimanale, previsto per la 10a giornata con i rossoblù che sfideranno il Cagliari in Sardegna.

Test estivi

Nel frattempo, in attesa dell’inizio del campionato, il Bologna ha reso noto il calendario delle amichevoli che disputerà durante la sua permanenza in Trentino:

- Mercoledì 24 luglio, ore 18, centro sportivo di Valles: Bologna-Brixen (Eccellenza).

- Sabato 27 luglio, ore 17, centro sportivo di Valles: Bologna-Caldiero (Lega Pro)

- Mercoledì 31 luglio, ore 18, Stadio di Bressanone: Bologna-Asteras Tripolis (Serie A greca)

- Sabato 3 agosto, ore 17, Stadio “Druso” di Bolzano: Triangolare Bologna-Bochum (Bundesliga)-Sudtirol (Serie B)