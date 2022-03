LIVE | Serie A, Bologna-Atalanta 0-0: confermato Barrow in panchina, nei bergamaschi c'è Muriel

Torna al Dall'Ara il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel 30° turno di Serie A. A sfidare i rossoblù ci sarà l'Atalanta, fresca del passaggio del turno in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Formazione annunciata per i padroni di casa, con Barrow ancora in panchina per far spazio a Orsolini e con il rientro di Theate nel trio di difesa insieme a Medel e Soumaoro. Tante le novità, invece, nell'undici di Gasperini: Koopmeiners, Pessina e Muriel formano il trio d'attacco mentre Malinovskyi, Pasalic e Boga partono inizialmente in panchina. In difesa sorpresa Scalvini al posto di Palomino.

Bologna-Atalanta, la cronaca live

0' - Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Cominciata! Palla all'Atalanta.

Bologna-Atalanta, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Dijks, Kasius, Aebischer, Viola, Vignato, Barrow, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Pessina; Muriel.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Maehle, Malinovskyi, Pasalic, Miranchuk, Mihaila, Boga.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Maresca della sez. di Napoli.

Assistenti: Mondin, Bottegoni.

IV Uomo: Cosso.

VAR: Piccinini.

AVAR: Tegoni.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

