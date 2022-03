Bologna-Atalanta, le pagelle dei rossoblù: Arnautovic e Orsolini errori da horror, Medel corre per tutti Gli erroracci di Orsolini e Arnautovic sono imperdonabili, soprattutto alla luce del risultato. Prova senza tempo per Medel, che migliora con il passare degli anni, bene anche Theate

Foto Bologna FC

È ancora una serata amara per i tifosi del Bologna: la squadra rossoblù è infatti uscita sconfitta dal Dall’Ara per 0-1 contro l’Atalanta. Amara anche la modalità con cui è arrivata questa sconfitta, visto che in almeno due occasioni la squadra di Mihajlovic avrebbe potuto portarsi in vantaggio. Proprio la gestione della gara da parte del tecnico del Bologna è sembrata poco lucida: l’Atalanta era in evidente debito di ossigeno visti i tanti impegni del suo calendario e, visti anche i tanti giocatori assenti, poteva essere una preda perfetta per ritornare alla vittoria. I primi cambi di Miha sono però arrivati al minuto 87, cinque minuti dopo aver preso il gol, nonostante in campo ci fossero giocatori che evidentemente potevano essere sostituiti prima.

La prova di altri calciatori è invece da elogiare: Theate è sembrato più brillante rispetto alle ultime uscite, ma su tutti è stato Medel a meritare il premio di migliore in campo.

Bologna-Atalanta, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6: sicuro quando serviva, incolpevole sul gol.

Soumaoro 6: solita partita rocciosa, porta a casa la sufficienza.

Medel 7,5: una gara da campione. Perfetto in difesa e pericoloso in attacco, esce sfinito tra gli applausi del Dall’Ara.

Theate 6,5: in risalita rispetto alle prestazioni degli ultimi tempi, decisivo in un paio di chiusure. Forse il turno di riposo gli è servito.

De Silvestri 5,5: generoso come al solito, ma sbaglia tantissime scelte in fase ooffensiva.

Schouten 6: meno brillante rispetto al solito, soprattutto quando regala agli avversari nel primo tempo. Nonostante qualche sbavatura la sua prova è sufficiente.

Svanberg 5: i due inserimenti più pericolosi della partita li fa Medel, e tanto basta per descrivere la sua prestazione.

Hickey 5: spinge meno del solito e tiene in gioco Cissé in occasione del gol. No good.

Soriano 5,5: parte bene, poi sparisce. Un altro piccolo passo falso nella sua stagione.

Orsolini 5: è il più pericoloso dei suoi, ma quel gol sbagliato nel primo tempo avrebbe messo l’Atalanta in ginocchio. Imperdonabile.

Arnautovic 5,5: come Orsolini, il giudizio non può che essere condizionato dal gol divorato. Dalla sua ha un duello all’ultimo sangue con Demiral che, il più delle volte, lo vede vincitore.

Mihajlovic 4,5: naturalmente non è colpa sua se i suoi attaccanti sbagliano dei gol praticamente fatti, ma questa Atalanta si poteva battere mostrando un po’ di coraggio in più. I cambi al minuto 87 sono una dichiarazione di intenti a dir poco deprimente.

Foto Bologna FC