Serie A, Bologna-Cagliari 0-0: tra poco il calcio d'inizio | LIVE

Tutto pronto per il Monday Night di Serie A che vede sfidarsi allo Stadio Dall’Ara il Bologna e il Cagliari. Confermate le indiscrezioni di formazione per Sinisa Mihajlovic, con Soumaoro, Soriano e Arnautovic che ritrovano il campo dal 1’. Sorprese invece per Walter Mazzari, che in extremis recupera tutti gli infortunati – Nandez, Caceres, Godin e Strootman – ma perde Keita Balde, neanche convocato.

Bologna-Cagliari, la cronaca live

0' - Le squadre si preparano a scendere in campo.

Bologna-Cagliari, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Mbaye, Dijks, Orsolini, Vignato, Skov Olsen, Cangiano, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Caceres, Pereiro, Obert, Bellanova, Altare, Grassi, Oliva, Farias.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Assistenti: Galetto, Cipressa.

IV Uomo: Miele.

VAR: Irrati.

AVAR: Costanzo.

Foto Twitter Bologna FC