Bologna-Cagliari, le pagelle: Arnautovic gioca da campione e Skorupski salva il risultato L'austriaco parte in sordina ma nel secondo tempo si carica la squadra sulle spalle: velo, gol e partita portata a casa

Tutte nel secondo tempo le emozioni di questo Bologna-Cagliari, vinto dai padroni di casa grazie alle reti di De Silvestri e Arnautovic. L’austriaco parte in sordina come il resto della squadra ma nel secondo tempo veste i panni di supereroe e conduce i suoi alla vittoria, prima con un velo che manda in porta De Silvestri e poi con il destro del definitivo 2-0.

Bologna-Cagliari, le pagelle dei padroni di casa

Skorupski 7: serata tranquilla fino al 93’ quando il portiere polacco salva il risultato.

Soumaoro 6,5: solita dose di sicurezza.

Medel 6,5: porta a casa l’ennesima prestazione convincente.

Theate 7: sempre uno dei più brillanti, oggi anche in un paio di proiezioni offensive.

De Silvestri 7: gioca tanto e bene. Impreziosisce la prestazione con il gol.

Dominguez 6: non la sua miglior gara, ma una partita comunque sufficiente.

Svanberg 5,5: parte forte, poi sparisce durante la gara (72' Binks sv)

Hickey 6: partita ordinata, soprattutto in fase difensiva.

Soriano 5,5: ancora non la sua miglior versione (86' Skov Olsen sv).

Barrow 6: nel primo tempo è il più positivo ma non si rende mai veramente pericoloso (73' Sansone sv);

Arnautovic 7,5: complicati i primi 45’ ma nel secondo tempo si prende la partita: manda in porta De Silvestri con un velo strepitoso e poi chiude la partita tornando al gol.

Mihajlovic 6: i suoi faticano a trovare le giuste trame offensive per lunghi tratti di gara, ma il carattere del suo Bologna alla fine esce fuori.