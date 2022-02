LIVE | Serie A, Bologna-Empoli 0-0: Schouten torna titolare, Vignato esterno di sinistra

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna

Tutto pronto per la 24^ giornata di Serie A TIM. Il Bologna ospita l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, al momento davanti ai rossoblù in classifica di soli due punti. Mihajlovic ritrova Jerdy Schouten dal primo minuto e con lui torna titolare anche Emanuel Vignato. Poche sorprese per il resto: difesa titolare e tridente d’attacco con Orsolini al posto del rientrante Barrow.

Qualche novità invece tra le fila dell’Empoli: Andreazzoli sceglie i due trequartisti a supporto dell’unica punta Pinamonti, mentre in cabina di regia Asllani ha la meglio su Stulac.

Bologna-Empoli, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

Bologna-Empoli, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Vignato; Orsolini, Soriano; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Dijks, Kasius, Aebischer, Pyyhtia, Sansone, Falcinelli, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

A disposizione: Furlan, Ujkani, Ismajli, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Verre, Stulac, Cutrone, La Mantia, Di Francesco.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti: Prenna, Di Monte.

IV Uomo: Sozza.

VAR: Pairetto.

AVAR: Zufferli.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC