Bologna-Empoli, le probabili formazioni: tornano Schouten e Barrow, prima chiamata per Aebischer

Torna la Serie A dopo la sosta per gli stage delle Nazionali. In un momento decisamente negativo, con sei sconfitte nelle ultime sette partite, il Bologna ospiterà i toscani l’Empoli, sconfitti nell’ultima in casa dalla Roma. Mihajlovic ritrova per questa partita sia Schouten, rientrante dal lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutta la prima parte di stagione, e Barrow, reduce dalla Coppa d’Africa con il suo Gambia. Prima in maglia rossoblù anche per Aebischer e Kasius, mentre chi mancherà sarà Nicolas Viola per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Bologna-Empoli, le scelte dei due allenatori

Nella linea di difesa torna titolare Theate e con lui ci saranno Medel e Soumaoro. I principali dubbi per l’undici di domani riguardano la fascia sinistra: squalificato Hickey, Mihajlovic potrebbe affidarsi a Vignato, ma non è da escludere l’impiego dello stesso Theate come esterno con l’inserimento di Bonifazi nel terzetto di difesa. Poco probabile la maglia da titolare per Dijks, il cui feeling con l’allenatore al momento è ai suoi minimi storici. Certa la presenza di Svanberg in mediana e quella De Silvestri sulla destra e, a completare il centrocampo, potrebbe esserci Schouten dal primo minuto, in vantaggio sul nuovo arrivato Aebischer. In attacco il tridente sarà formato da Orsolini, Soriano e Arnautovic, con Barrow in panchina pronto ad entrare a partita in corso.

Nell’Empoli è partito Ricci in direzione Torino, così il posto da regista potrebbe essere preso da Stulac. In attacco possibile che Andreazzoli opti per il doppio trequartista a supporto di un’unica punta.

Bologna-Empoli, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Vignato; Orsolini, Soriano; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Dijks, Kasius, Aebischer, Pyyhtia, Sansone, Falcinelli, Santander, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

A disposizione: Furlan, Ujkani, Viti, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Verre, Asllani, Cutrone, La Mantia, Di Francesco.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Foto bolognafc.it