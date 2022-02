Bologna-Empoli, le pagelle dei rossoblù: sorpresa Vignato, convince anche Orsolini Il classe 2000 gioca una buonissima partita nonostante fosse fuori ruolo. Sottotono invece Svanberg che perde troppi palloni, delude ancora Soriano

Foto Twitter Bologna FC

Uno zero a zero che non risolleva né il morale né la posizione di classifica. Il Bologna poteva e doveva puntare ai tre punti ma le mosse studiate da Sinisa Mihajlovic non hanno funzionato. I rossoblù iniziano la gara sottotono, poi mano a mano guadagnano metri, coraggio e possesso palla, ma i tiri nello specchio a fine partita sono a malapena due.

Bologna-Empoli, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: nulla di eccezionale nella sua prestazione, ma chiude bene la porta in due occasioni.

Soumaoro 6,5: il migliore della linea difensiva, controlla Pinamonti senza problemi.

Medel 5,5: buona prestazione, ma un suo errore nel secondo tempo rischia di far gettare tutto alle ortiche.

Theate 5,5: è in fase calante, gran parte delle occasioni vengono dalla sua parte.

De Silvestri 5,5: solita gara ordinata, ma poteva fare meglio in fase propositiva (69' Kasius 6: battesimo incoraggiante per il giovane esterno).

Svanberg 5: non si vede praticamente mai e perde palla per sedici volte, decisamente troppe (80' Aebischer sv).

Schouten 5,5: paga lo scotto di non aver mai giocato nella prima parte di campionato. Deve trovare il ritmo partita, ma è positivo che sia rimasto in campo per tutti i 90’ di gioco.

Vignato 6,5: in un ruolo non suo fornisce una prova convincente. Attento in fase difensiva e molto creativo quando entra in mezzo al campo (87' Dijks sv)

Orsolini 6,5: probabilmente il più pericoloso dei suoi, per poco non si inventa un gol magnifico con una girata improvvisa di sinistro (80' Sansone sv).

Soriano 5,5: sembra che faccia tantissima fatica a trovare la sua posizione in campo. Più positivo in fase difensiva che in quella offensiva, e questo la dice lunga (69' Barrow 6: entra bene e porta frizzantezza all’attacco rossoblù).

Arnautovic 5,5: viene servito poco e male, per questo per cercare la palla si abbassa tanto da schiacciarsi sulla linea dei centrocampisti. E il gol continua a mancargli.

Mihajlovic 5: la squadra sembra assopita, le soluzioni tattiche sono sempre le stesse. Serve una scossa.

