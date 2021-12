LIVE | Serie A, Bologna-Fiorentina 0-0: meglio la Viola in questi primi minuti di gara

Lunch match per il Bologna, impegnato al Dall’Ara contro la Fiorentina per la 16^ giornata di Serie A TIM. Orfano di Marko Arnautovic, Sinisa Mihajlovic non rinuncia al tridente schierando Barrow come unica punta con Sansone e Soriano a supporto. Torna titolare Lorenzo De Silvestri, che occuperà la consueta posizione di esterno destro, così come Mitchell Dijks, preferito ad Hickey sull’out di sinistra. Qualche novità anche tra le fila ospiti: Odriozola e Gonzalez vincono i relativi ballottaggi, rispettivamente con Venuti e Callejon, mentre sulla linea dei centrocampisti Maleh prende il posto di Duncan.

Bologna-Fiorentina, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - INIZIA LA GARA! Primo possesso per i padroni di casa.

2' - Subito uno scontro aereo tra De Silvestri e Biraghi. Il capitano dei viola ha la peggio, ma può continuare il match.

6' - Buona combinazione verticale del Bologna, ma l'assist di Barrow per Dijks è troppo lungo.

8' - Spunto sulla sinistra di Sottil, palla in mezzo ma cross decisamente fuori misura.

11' - Ancora Fiorentina in attacco: ci prova Gonzalez con un tiro a giro ma il suo sinistro finisce largo.

13' - E' la Fiorentina a fare la partita in questi primi minuti di gara, con il Bologna che difende in modo ordinato ma che fatica a trovare trame offensive.

17' - Occasionissima per il Bologna! Soriano serve una palla al centro per Sansone, il numero 10 tenta la conclusione con il tacco ma Odriozola devia la palla con Terracciano già battuto.

21' - Si sente la mancanza di Arnautovic. Il Bologna infatti fa fatica a tenere palla nei pressi dell'area avversaria.

24' - Fallo tattico di Dominguez e giallo per lui. L'argentino era diffidato e salterà quindi la trasferta di Torino.

25' - Giallo anche per Torreira.

Bologna-Fiorentina, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Dijks; Soriano, Sansone; Barrow.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Hickey, Viola, Vignato, Cangiano, Orsolini, Skov Olsen, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Sottil, Vlahovic, Gonzalez.

A disposizione: Rosati, Cerofolini, Venuti, Igor, Terzi, Amrabat, Benassi, Pulgar, Duncan, Kokorin, Saponara, Callejon.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Irrati della sez. di Pistoia.

Assistenti: Galetto, Moro.

IV Uomo: Marchetti.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Liberti.

Reti: -.

Ammonizioni: 24' Dominguez (B), 25' Torreira (F).

Espulsioni: -.

