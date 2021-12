Bologna-Fiorentina, le pagelle dei rossoblù: l'attacco è senza idee, male Skorupski La squadra di Mihajlovic è una copia sbiadita di quella vista nelle ultime partite. E manca un aiuto dalla panchina: ampiamente insufficienti i subentrati Orsolini e Skov Olsen

Foto Twitter Bologna FC

Brutta sconfitta interna del Bologna che nel match delle 12.30 esce sconfitto dal Dall'Ara contro una Fiorentina brillante. I viola hanno gestito il pallone meglio e per più tempo rispetto ai padroni di casa (37% - 63% il dato finale), creando maggiori occasioni e sfruttando bene anche i calci piazzati. Pomeriggio opaco per Skorupski, disattento nel primo gol e goffo nell'uscita che stende Gonzalez in occasione della terza rete. Non bene anche il resto della squadra: è sembrato evidente come il Bologna faticasse a tenere palla in zona offensiva, complice anche l'assenza di Arnautovic, mentre il centrocampo ha faticato a fare il consueto filtro davanti alla difesa.

Bologna-Fiorentina, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 5: poteva fare forse qualcosa di più sul colpo di testa di Maleh, è in netto ritardo invece nell’uscita che atterra Gonzalez e regala il penalty alla Fiorentina.

Soumaoro 5,5: la velocità di Sottil lo mette in difficoltà, poi nel finale duella con Vlahovic ma è troppo tardi.

Medel 6: tiene a bada quello che è probabilmente il migliore attaccante della Serie A. E non è poco (72' Bonifazi sv)

Theate 5: meno brillante del solito, concede il calcio di punizione dal limite che Biraghi deposita in rete.

De Silvestri 5,5: non è nella sua forma migliore e si vede (61' Skov Olsen 4,5: approccio alla gara a dir poco deludente).

Dominguez 5,5: mancano le solite geometrie e prende anche un giallo che gli farà saltare la prossima partita (78' Vignato sv).

Svanberg 6: l’assist per Barrow vale da solo la sufficienza.

Dijks 5: Gonzalez lo fa uscire con il mal di testa (62' Hickey 6,5: riaccende le speranze del Bologna quando sembravano non essercene più)

Soriano 5: da troppo tempo è una copia sbiadita di quello dello scorso anno. Serve una scossa.

Sansone 5,5: audace nel colpo di tacco nel primo tempo ma con il passare dei minuti si perde tra le maglie della difesa viola (62' Orsolini 4,5: tante, troppe scelte sbagliate. Dovrebbe essere un’arma in più per Mihajlovic, ma così non va).

Barrow 6: fatica tanto in un ruolo non suo ma regala la magia che vale il momentaneo pareggio.

Mihajlovic 5: l’assenza di Arnautovic pesa, ma sta a lui trovare delle soluzioni. E il Bologna oggi non ne ha avute.