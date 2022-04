LIVE | Serie A, Bologna-Inter 0-1: nerazzurri subito avanti con Perisic

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna

È un Dall’Ara rovente quello che accoglie il recupero della 20^ giornata di Serie A TIM, quello tra Bologna e Inter. Nessuna novità nell’undici rossoblù con Medel, Soumaoro, Skorupski e Svanberg che tornano dal 1’. L’unica novità è rappresentata da Barrow, scelto al posto di Orsolini come compagno d’attacco di Arnautovic.

Assente Handanovic nell’Inter: Inzaghi sceglie inoltre Dimarco e non Bastoni in difesa e Correa, invece che Dzeko, in attacco con Lautaro.

Bologna-Inter, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Comincia la partita! Primo possesso per i rossoblù.

3' - Gol dell'Inter. Il Bologna perde una palla sulla sinistra, serpentina del croato che buca Skorupski con il mancino.

Bologna-Inter, il tabellino live

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Mbaye, Kasius, Bonifazi, Binks, Viola, Dominguez, Aebischer, Vignato, Sansone, Santander, Orsolini.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

A disposizione: Cordaz, Handanovic, Bastoni, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Sanchez, Dzeko, Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri della sez. di Roma.

Assistenti: Imperiale, Cecconi.

IV Uomo: Marchetti.

VAR: Fabbri.

AVAR: Paganessi.

Reti: 3' Perisic (I).

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC