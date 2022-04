Bologna-Inter, le probabili formazioni: presente Medel, con lui tornano anche Arnautovic e Soumaoro

Finalmente Bologna-Inter si gioca: dopo il rinvio per i tanti casi Covid tra le fila dei rossoblù e lo spettro della sconfitta a tavolino le due squadre sono pronte a dare battaglia. Gara fondamentale per i nerazzurri, che con una vittoria supererebbero il Milan in classifica tornando quindi al primo posto. Soriano e compagni cercano invece la continuità, nonostante il passo falso – almeno sul piano della prestazione – nell’ultima gara contro l’Udinese.

Bologna-Inter, le scelte dei due allenatori

Tanti i rientri tra le fila del Bologna: il tandem De Leo-Tanjga potrà contare su Soumaoro, Arnautovic e Medel. Il ricorso del club è stato infatti accolto dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale: non ci sono dubbi sulla sua presenza tra gli undici titolari, così come quella di Theate e proprio di Soumaoro nella linea di difesa. Tornano anche Skorupski e Svanberg, mentre si ferma Dijks per un problema di tipo muscolare: da Casteldebole per ora non filtrano comunicazioni, ma si teme uno stiramento. Complice anche la sua assenza, scontata la coppia Hickey-De Silvestri sulle corsie laterali. In mediana, con Soriano e Schouten, uno tra Dominguez e lo stesso Svanberg. Torna titolare anche Arnautovic, con Orsolini favorito su Barrow come compagno di reparto.

Formazione titolare per l’Inter, data anche l’importanza della gara. L’unica sorpresa potrebbe essere rappresentata dall’inserimento di Correa: lui o Dzeko insieme a Lautaro. Indisponibili per Inzaghi Gosens, Vidal e Caicedo.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Mbaye, Kasius, Bonifazi, Binks, Viola, Dominguez, Aebischer, Vignato, Sansone, Falcinelli, Santander, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

A disposizione: Cordaz, Radu, Dimarco, Vecino, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Sanchez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.