LIVE | Serie A, Bologna-Juventus 0-1: ospiti in vantaggio con Morata

Pomeriggio di nebbia al Dall’Ara, dove Bologna e Juventus scenderanno in campo per la 18^ giornata di Serie A TIM. Nessuna sorpresa per Sinisa Mihajlovic, che ritrova Nico Dominguez a centrocampo dopo aver scontato il turno di squalifica. Qualche novità invece per Massimiliano Allegri, che per far fronte all’assenza di Paulo Dybala schiera il tridente Bernardeschi, Morata e Kean, retrocedendo Cuadrado sulla linea di difesa. A centrocampo Arthur prende il posto di Locatelli.

Bologna-Juventus, la cronaca live

0’ – Le squadre si preparano a scendere in campo

1' - Inizia la partita! Subito pericoloso Barrow in percussione centrale, chiude la difesa bianconera.

2' - Palla sanguinosa persa da Cuadrado al limite della propria area, non ne approfitta Arnautovic.

6' - Juventus in vantaggio. Palla filtrante di Bernardeschi e conclusione sul primo palo di Morata.

Bologna-Juventus, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svenberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Mbaye, Binks, Bonifazi, Dijks, Vignato, Viola, Orsolini, Skov Olsen, Sansone, Santander, van Hooijdonk.

Allenatore: Sinisa MIhajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Rabiot, Arthur, McKennie; Bernardeschi, Morata, Kean.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, De Winter, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge, Soulé.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Orsato della sez. di Schio.

Assistenti: Valeriani, Bresmes.

IV Uomo: Marini.

VAR: Banti.

AVAR: Di Iorio.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

Reti: -.

Foto Bologna FC