Bologna-Napoli 0-2: rossoblù senza idee, al Dall'Ara passano gli azzurri

Un brutto Bologna cede il passo ad un Napoli solido e con più qualità. I rossoblù fanno una fatica enorme nell'andare al tiro in porta e senza segnare è difficile vincere le partite. Cosa che alla squadra di Mihajlovic, ultimamente, viene piuttosto male: sono infatti cinque le sconfitte per i rossoblù negli ultimi sei incontri di Serie A, segno evidente che c'è qualcosa che non funziona.

Bologna-Napoli, la cronaca

0’ – Le squadre si apprestano ad entrare in campo.

1' - Inizia il match! Palla al Napoli.

2' - Prima azione offensiva dei partenopei, chiude la difesa rossoblù.

4' - Check al VAR da parte dell'arbitro per un possibile tocco di mano di Hickey in area di rigore, ma per Marinelli è tutto buono.

5' - Fraseggio sulla destra e cross per la testa di Sansone, Meret però blocca senza problemi.

6' - Miracolo Skorupski! Assist in verticale per Lozano ma il polacco in uscita chiude lo specchio e para.

11' - Pallino del gioco in mano alla squadra di Spalletti ma il Bologna si chiude bene e non concede occasioni.

15' - Punizione dai trenta metri per il Napoli per un fallo di Viola su Elmas. Gli azzurri provano uno schema ma l'azione si ferma nuovamente per un fallo di Svanberg.

19' - Palla persa del Bologna e transizione offensiva di Zielinski, la difesa rossoblù chiude però in corner.

20' - Gol del Napoli. Lozano viene pescato da Elmas e con il sinistro beffa Skorupski.

22' - Tiro da lontanissimo di Theate, la palla termina di poco a lato.

27' - Ancora Bologna in attacco, stavolta con Hickey: il suo mancino però è bloccato da Meret.

32' - Palla sanguinosa persa da Soumaoro ma una gran chiusura di Svanberg evita il peggio ai suoi.

34' - Bella azione in verticale dei padroni di casa, bravo Meret a chiudere in uscita su Soriano.

38' - Il Bologna si fa più coraggioso con il passare dei minuti ma fatica a trovare la giusta via per impensierire gli avversari.

39' - Tiro di Elmas da posizione defilata, para senza problemi Skorupski.

42' - Parapiglia nell'area del Napoli per una sbracciata di Soumaoro nei confronti di Rrahmani. Cartellino giallo per il francese.

44' - Elevazione di Arnautovic sul cross di Sansone, ma il colpo di testa dell'austriaco è debole.

45' - Palo clamoroso di Fabian! Lo spagnolo raccoglie una palla persa da Hickey e spara con il mancino verso la porta.

45'+1 - Finisce il primo tempo, per ora decide Lozano.

46' - Si ricomincia! Palla al Bologna.

47' - Raddoppio del Napoli. Ancora Lozano a colpire il Bologna dopo un'azione sulla sinistra di Fabian.

51' - Ancora Napoli in avanti: cross mancino di Mario Rui ma Binks chiude in tuffo.

56' - Ancora Lozano pericoloso, Skorupski si distende e para.

61' - Il Bologna è totalmente in bambola e da diversi minuti non riesce a costruire un'azione.

63' - Fabian finisce a terra nell'area del Napoli dopo uno strattone di Binks ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per un penalty.

67' - Soriano prende un colpo ed è costretto ad uscire. Al suo posto Vignato.

70' - Torna a farsi pericoloso il Bologna: ci prova Hickey ma il suo sinistro non è abbastanza preciso e finisce tra le mani di Meret.

73' - Occasionissima per i rossoblù! Palla imbucata di Svanberg e conclusione di Dominguez, ma il tiro dell'argentino è troppo potente e finisce altissimo.

74' - Ancora Bologna, stavolta con Falcinelli. Il suo sinistro però finisce ampiamente fuori.

75' - Ancora un tiro di Dominguez, ancora una volta impreciso.

83' - Cross interessante dell'esordiente Pyyhtia, Meret respinge in uscita.

84' - Espulso un collaboratore di Spalletti per aver lanciato in campo un pallone, ma intanto il tempo scorre al Dall'Ara.

87' - Azione solitaria di Osimhen che prova a beffare Skorupski con un pallonetto. Il suo tiro è però impreciso.

90'+2 - Punizione dal limite per il Bologna per un fallo su Svanberg.

90'+3 - Palo di Svanberg! Lo svedese calcia una punizione perfetta e solo il legno gli impedisce il gol.

90'+5 - Finisce la partita. Il match si chiude con una punizione di Mario Rui che termina alta sopra la traversa.

Bologna-Napoli, il tabellino

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola (52' Dominguez), Svanberg, Hickey (72' Pyyhtia); Soriano (67' Vignato), Sansone (52' Skov Olsen); Arnautovic (52' Falcinelli).

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Stivanello, Medel, Bonifazi, Cangiano, van Hooijdonk.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Fabian (82' Ghoulam), Lobotka; Lozano (71' Politano), Zielinski (80' Demme), Elmas (82' Petagna); Mertens (71' Osimhen).

A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Zanoli, Malcuit, Vergara.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Marinelli della sez. di Tivoli.

Assistenti: Pagliardini, Vono.

IV Uomo: Sacchi.

VAR: Fabbri.

AVAR: Alassio.

Reti: 20' Lozano (N), 47' Lozano (N).

Ammonizioni: 43' Soumaoro (B), 51' Zielinski (N), 57' Theate (B), 90'+4 Binks (B).

Espulsioni: -.

