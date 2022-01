Bologna-Napoli, le probabili formazioni: tornano Medel, Soumaoro e Hickey

Sarà Bologna-Napoli a chiudere la 22^ giornata di Serie A. La squadra di Mihajlovic continua a recuperare pedine importanti dopo il focolaio Covid che l’aveva colpita nelle scorse settimane: tornano nella lista dei convocati Medel, Soumaoro, Hickey, Vignato e Sansone, ma l’allenatore serbo perde sia Dijks, colpito da un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, e Orsolini, alle prese con una sublussazione della spalla sinistra. Il Bologna torna quindi quasi a ranghi completi: mancheranno soltanto gli africani impegnati in Coppa d’Africa Mbaye e Barrow oltre ai lungodegenti Schouten e Kingsley e all’infortunato Santander.

Nel Napoli tornano Osimhen, che partirà dalla panchina, e Zielisnki, ma Spalletti perde Ospina per una contrattura. Ancora indisponibile Insigne.

Bologna-Napoli, le scelte dei due allenatori

Salvo soprese, la difesa dovrebbe tornare quella titolare, con Soumaoro, Medel e Theate in linea davanti a Skorupski. A destra De Silvestri, a sinistra il rientrante Hickey, e mediana composta da Dominguez e Svanberg. Se due maglie in attacco sono già assegnate a Soriano e Arnautovic, il dubbio rimane sul terzo giocatore del tridente: saranno Skov Olsen e Sansone a giocarsi la chance di partire dal 1’.

Nel Napoli giocherà Meret tra i pali mentre in mediana Fabian torna in cabina di regia, con Lobotka in vantaggio su Demme.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Skov Olsen; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Binks, Stivanello, Viola, Vignato, Pyyhtia, Cangiano, Pagliuca, Sansone, van Hooijdonk, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Mertens.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Ghoulam, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Vergara, Zielinski, Osimhen, Petagna.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Marinelli della sez. di Tivoli.

Assistenti: Pagliardini, Vono.

IV Uomo: Sacchi.

VAR: Fabbri.

AVAR: Alassio.

Foto Bologna FC