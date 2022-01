Bologna-Napoli, le pagelle: Arnautovic è scomparso, Svanberg l'ultimo ad arrendersi Continua il mistero di Marko Arnautovic: il gol manca dal 24 novembre. Entra bene Falcinelli, ancora una volta deludente Skov Olsen

Foto Twitter Bologna FC

Momento nero, anzi nerissimo per il Bologna: con la sconfitta di oggi contro sono cinque le sconfitte nelle ultime sei partite. Il Napoli gioca una partita solida ma senza stupire: ai ragazzi di Spalletti è bastato muovere il pallone in velocità per mettere in crisi tutto il reparto difensivo rossoblù. Tra le fila dei padroni di casa il migliore è Svanberg, ultimo ad arrendersi, male invece Arnautovic: la rete manca dal rigore vittoria contro lo Spezia dello scorso 24 novembre.

Bologna-Napoli, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 5: fa il suo quando viene chiamato in causa, ma è spesso impreciso in fase di costruzione e viene scherzato da Lozano in occasione del secondo gol.

Soumaoro 5: appare goffo in diverse occasioni, non è in forma e si vede.

Binks 6: il migliore della linea difensiva. Fa bene Mihajlovic a riconfermarlo.

Theate 5: Lozano gli prende sempre il tempo.

De Silvestri 5,5: ce la mette tutta, ma il Napoli corre più di lui.

Viola 5: la qualità c’è ma la sua staticità in mezzo al campo appartiene ad un calcio che non c’è più. (52' Dominguez 5: sbaglia più volte passaggi che un mese fa avrebbe fatto ad occhi chiusi e si mangia anche un gol a tu per tu con Meret).

Svanberg 6,5: il più pericoloso dei suoi. Serve un assist al bacio a Dominguez che sciupa e colpisce il palo con una bellissima punizione al 90’+3.

Hickey 5: il treno Lozano è imprendibile e anche in fase di spinta lascia a desiderare (72' Pyyhtia 6,5: esordio incoraggiante).

Soriano 5,5: fermo ancora a zero gol, anche stavolta non ci va neanche vicino (67' Vignato 5: entra ma non se ne accorge nessuno).

Sansone 5,5: viene servito ripetutamente con palloni alti, ed è chiaro che faccia fatica. Ma anche palla al piede combina poco o nulla (52' Skov Olsen 4: di un’inedia insopportabile).

Arnautovic 4,5: il gol manca dal rigore vittoria del 24 novembre contro lo Spezia. Il gol su azione manca da oltre due mesi. In quasi un'ora di gioco tocca il pallone per sole quattordici volte. Che succede? (52' Falcinelli 6: entra bene e lotta su ogni pallone).

Mihajlovic 5: non ci siamo. Bisogna cambiare il tiro, ma per ora non sembrano esserci risposte.

Foto Twitter Bologna FC