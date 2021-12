LIVE | Serie A, Bologna-Roma 0-0: guaio muscolare per Arnautovic

Squadra in casa

Per la 15^ giornata del girone di andata di Serie A il Bologna affronta la Roma: i giallorossi sono reduci dalla vittoria interna per 1-0 contro il Torino, stesso risultato che ha assicurato i tre punti alla squadra di Sinisa Mihajlovic nella trasferta di La Spezia. Nello scegliere gli undici titolari per affrontare i giallorossi, Miha sorprende un po’ tutti inserendo Skov Olsen, preferito a Orsolini e al rientrante De Silvestri, sulla fascia destra di centrocampo. Nessuna sorpresa invece nella formazione schierata da Josè Mourinho: El Shaarawy confermato sulla sinstra e Diawara al posto dell’infortunato Pellegrini.

Bologna-Roma, la cronaca live

0’ – Le squadre si preparano a scendere in campo.

1' - PARTITI!

2' - La Roma fa la partita in questi primi attimi di gara, ma per adesso i ritmi rimangono molto bassi.

5' - Proiezione offensiva dei giallorossi, ma Medel chiude bene su Abraham.

6' - Gli ospiti arrivano anche al tiro: ci prova Veretout, ma il destro è calibrato male e termina ampiamente a lato.

9' - Il primo tiro nello specchio della partita è del Bologna: ci prova Barrow, ma Patricio controlla facilmente.

12' - Percussione centrale di Skov Olsen, ma la palla è lunga e il portiere avversario blocca in uscita.

13' - Punizione per la Roma dal vertice destro dell'area di rigore: cross di Veretout, ma la palla sfila sul fondo.

14' - Brutte notizie per il Bologna: guaio muscolare per Arnautovic che è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto Nicola Sansone.

19' - Occasione Roma: cross dalla trequarti di Karsdorp, colpo di testa di Arbaham con la palla che termina di poco fuori.

21' - Anche il Bologna ci prova: azione insistita di Skov Olsen sulla destra, tiro a giro mancino ma Patricio scende a terra e blocca.

Bologna-Roma, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic (17' Sansone).

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Dijks, Binks, De Silvestri, Viola, Vignato, Orsolini, Cangiano, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Roma (3-5-2): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Viña, Calafiori, Reynolds, Bove, Darboe, Cristante, Zalewski, Perez, Shomurodov.

Allenatore: Josè Mourinho.

Arbitro: Pairetto della sez. di Nichelino.

Assistenti: Paganessi, Scarpa.

IV Uomo: Meraviglia.

VAR: Irrati.

AVAR: Affatato.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.