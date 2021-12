Bologna-Roma, le pagelle dei rossoblù: Svanberg e Dominguez sono i padroni del centrocampo I due mediani fanno il bello e il cattivo tempo. Bene anche la difesa, sfortunato Arnautovic

Ancora tre punti per il Bologna e stavolta la vittora è una di quelle da ricordare: 1 a 0 contro la Roma e gran gol di Svanberg. Nonostante alcuni momenti di sofferenza, tra cui una grande occasione per Abraham sul finire della partita, i rossoblù mantengono sempre le fila della partita e riescono a uscire dal Dall'Ara con un'altra prestazione incoraggiante.

Bologna-Roma, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 7: la sola parata su Abraham vale i tre punti.

Soumaoro 6: partita solida sui due attaccanti della Roma, anche se nel secondo tempo commette una leggerezza potenzialmente fatale.

Medel 7: la stazza e i chili non contano quando c’è la sua tenacia.

Theate 6,5: bravissimo ad annullare Zaniolo, positive anche in fase di costruzione.

Skov Olsen 6: non brilla, ma neanche sfigura in un ruolo non suo (80' De Silvestri sv)

Dominguez 7: lì in mezzo non ce n’è davvero per nessuno (90’+1 Vignato sv).

Svanberg 7: scarica il conta chilometri, ma stavolta segna anche il gol vittoria.

Hickey 5,5: la Roma attacca quasi sempre da destra e perde spesso il duello con Karsdorp.

Soriano 6: partita ordinata la sua, si applica tanto anche in fase difensiva.

Barrow 5: risente dell’uscita di Arnautovic. Gioca come punta centrale dal 15’ in poi e viene fagocitato dai tre difensori giallorossi (90’ Orsolini sv).

Arnautovic sv: speriamo nulla di grave (17' Sansone 6,5: la partita è complicata ma si rende spesso pericoloso quando porta palla al piede).

Mihajlovic 7: il Bologna sa vincere anche le partite in cui soffre, e finora questa è probabilmente la miglior notizia di questa stagione.

