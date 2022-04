LIVE | Serie A, Bologna-Sampdoria 0-0: rossoblù con lo stesso undici di San Siro

Stesso modulo, stessi giocatori: Sinisa Mihajlovic e il suo staff confermano gli undici che hanno pareggiato per 0-0 a San Siro contro il Milan. Bologna quindi in campo con Hickey e Dijks sulle corsie laterali, Aebischer in mediana con Svanberg e Schouten e Barrow in coppia con Arnautovic nel tandem d’attacco. Ancora un turno di riposo, almeno dall’inizio, per Soriano e Orsolini, pronti però a subentrare a partita in corso come già successo a Milano lo scorso lunedì.

Conferme anche per Marco Giampaolo. La Sampdoria conferma la formazione che ha perso per 1-0 contro la Roma: Ferrari al posto di Yoshida in difesa e Caputo preferito a Quagliarella.

Bologna-Sampdoria, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

Bologna-Sampdoria, il tabellino live

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebishcer, Schouten, Svanberg, Dijks; Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Dominguez, Vignato, Soriano, Falcinelli, Orsolini, Sansone.

Allenatore: Miroslav Tanjga.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo.

A disposizione: Falcone, Ravaglia, Augello, Somma, Yoshida, Yepes, Askildsen, Vieira, Magnani, Trimboli, Supryaga, Quagliarella.

Allenatore: Marco Giampaolo.

Arbitro: Pairetto della sez. di Nichelino.

Assistenti: Alassio, Yoshikawa.

IV Uomo: Serra.

Var: Fabbri.

Avar: Pagliardini.

Foto Bologna FC