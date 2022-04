Bologna-Sampdoria, le pagelle dei rossoblù: Arnautovic suona il rock, la difesa è insuperabile L'austriaco guida il Bologna alla vittoria con una splendida doppietta. Brillante Dijks sulla corsia di sinistra, bene anche Aebischer

Foto Twitter Bologna FC

Un Bologna convincente e soprattutto vittorioso, proprio come aveva chiesto Sinisa Mihajlovic. I rossoblù iniziano in sordina, poi cominciano a macinare gioco con il passare dei minuti. Tanti i giocatori in fiducia, a partire dalla linea difensiva: Theate, Medel ma soprattutto Soumaoro sono autori di una grande prestazione e agli attaccanti della Sampdoria non resta che accontentarsi di poche briciole. Bene anche il centrocampo: l’assetto a tre convince, soprattutto con questo Aebischer apparso visibilmente in forma. Brillante Dijks sulla sinistra – una spina nel fianco della difesa blucerchiata – ma soprattutto un grande, grandissimo Arnautovic. Undici gol stagionali, due questa sera, e soprattutto una sensazione di affidabilità che viene trasmessa a tutto il reparto offensivo.

Bologna-Sampdoria, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: niente straordinari stasera, ma sicuro quando serve.

Soumaoro 7: non perde un duello. L’unica incertezza ce l’ha a inizio secondo tempo quando si perde Caputo, altrimenti sarebbe stata una gara perfetta.

Medel 7: solita gara da gigante a dispetto della stazza. La standing ovation che il Dall’Ara gli riserva al momento della sostituzione la dice lunga (74’ Bonifazi sv).

Theate 6,5: un paio di sbavature ad inizio gara, poi cresce come tutto il Bologna.

Hickey 6: a destra è sacrificato e si vede, ma porta a casa una prestazione tutto sommato positiva.

Svanberg 6: parte forte, poi il giallo lo condiziona ed esce senza troppi rimpianti tra il primo e il secondo tempo (46’ Soriano 5,5: poco brillante, ancora una volta).

Schouten 6,5: perde due palloni pericolosi, ma per il resto della gara è sempre molto preciso, anche in fase difensiva.

Aebischer 6,5: conferma le buone premesse di San Siro. Utilissimo soprattutto in copertura (60’ Dominguez 6: il suo rientro in campo è probabilmente la miglior notizia della serata).

Dijks 7,5: tanta corsa, tantissima qualità. Un assist (e mezzo) e giocate da campione qual è.

Barrow 5,5: è vivace, ma è spesso impreciso e sbaglia tante scelte. Stavolta l’intesa con Arnautovic è un po’ farraginosa (60’ Sansone 6: la sua agilità è un fattore determinante. È impreciso però nell’occasione in cui colpisce la traversa e troppo avido quando calcia invece di servire Theate lanciato a rete).

Arnautovic 8: la vera rockstar di questo Bologna. Quando è in serata non ce n’è davvero per nessuno.

Tanjga 7: voto collettivo che vale per tutto lo staff, Mihajlovic naturalmente incluso. La continuità scelta viene premiata da una prestazione ottima del Bologna. Bene così.

Foto Twitter Bologna FC