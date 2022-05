Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni: torna Dijks, chance dal 1’ per Orsolini

Ultima gara stagionale al Dall’Ara per il Bologna che domani, nel lunch match delle 12.30, sfiderà il Sassuolo di Dionisi. Se per i fini della classifica la gara può avere poco valore, contribuirà a renderla speciale il rientro di Sinisa Mihajlovic al Dall’Ara dopo averlo già visto in panchina a Venezia lo scorso weekend. Il mister domani riceverà anche il premio come Miglior Allenatore per il mese di aprile, conferitogli dalla Lega di Serie A.

Bologna-Sassuolo, le scelte dei due allenatori

Poche le novità previste nell’undici rossoblù per la partita di domani. Skorupski, Medel, Soumaoro e Theate certi del posto nel reparto difensivo, così come De Silvestri e Hickey sulle corsie laterali nonostante il rientro tra i convocati di Dijks. Schouten e Soriano saranno due tra i tre giocatori nella linea mediana; l’altro posto se lo giocheranno Dominguez e Svanberg con l’argentino in leggero vantaggio. In attacco, oltre alla certezza Arnautovic, chance per Orsolini che ha dimostrato maggiore incisività rispetto al Barrow visto nelle ultime uscite.

Nel Sassuolo assenti Obiang, Toljan, Harroui e Kyriakopoulos (quest’ultimo per squalifica), dunque in difesa spazio a Rogerio sulla sinistra con Muldur a destra. Scamacca guida l’attacco.

Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bonifazi, Mbaye, Binks, Dijks, Kasius, Aebischer, Viola, Svanberg, Vignato, Sansone, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Ayhan, Peluso, Ruan, Magnanelli, Matheus, Djuricic, Ciervo, Oddei, Ceide, Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Ghersini della sez. di Genova.

Assistenti: Garzelli, Laudato.

IV Uomo: Baroni.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Serra.

Foto Bologna FC