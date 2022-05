Bologna-Sassuolo, le pagelle dei rossoblù: l’attacco non gira e la difesa va in affanno Medel-Scamacca è come Davide contro Golia, ma senza lieto fine. Arnautovic, Soriano e Barrow deludono

Foto Twitter Bologna FC

Finale di stagione amaro per il Bologna, almeno per quanto riguarda la platea del Dall’Ara: nell’ultima sfida casalinga della stagione, infatti, i rossoblù perdono una brutta partita contro il Sassuolo per 1-3. L’undici di Mihajlovic comincia bene ma il mismatch tra Scamacca e Medel si manifesta nell’occasione del gol che sblocca la gara. Il cileno soffre, e tanto, per tutta la gara, mai aiutato dai compagni di reparto che faticano a stoppare le scorribande di Berardi e compagni. Miha prova a tornare al 4231 nel secondo tempo ma i risultati sono anche peggiori di quelli visti nel primo tempo. Al Bologna manca drammaticamente l’apporto sulle fasce: il cambio modulo va in questa direzione, ma Barrow risulta ancora una volta deludente.

Bologna-Sassuolo, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6: prende tre gol, ma senza i suoi interventi potevano essere anche di più.

Soumaoro 5: nel primo tempo neutralizza Traoré, quando passa nella posizione centrale della difesa a quattro evidenzia tutte le sue mancanze tattiche.

Medel 4,5: Scamacca oggi è un gigante, lui no.

Theate 5,5: non è il peggiore dei suoi ma nonostante questo Mihajlovic lo toglie a fine primo tempo (46’ Barrow 5: la sua prestazione è ormai un copione scritto. Incredibile la regressione a cui abbiamo assistito quest’anno).

De Silvestri 5: manca la sua spinta, Miha se ne accorge troppo tardi (76' Kasius sv)

Aebischer 6,5: conferma le sensazioni positive viste nelle ultime uscite. Esce senza fiato (65' Svanberg 5: non trova mai il ritmo).

Schouten 5: oggi è molto impreciso, troppo per i suoi standard. Abbiamo visto di meglio.

Soriano 4: ennesima partita incolore, anche quando torna nel suo ruolo di trequartista (65' Sansone 5,5: combina poco).

Hickey 5: fase calante per lo scozzese, soffre Berardi e non è mai pericoloso in fase offensiva (76' Dijks sv).

Orsolini 5,5: molto fumoso, ma ha il merito di incastrare sotto al sette il calcio di rigore.

Arnautovic 5: fa tante cose, ma meno bene rispetto al solito.

Mihajlovic 5: al suo Bologna manca lo spirito, dopo la prima rete i suoi si dissolvono come cera al sole. Tardivi i cambi sulle corsie laterali.

Foto Twitter Bologna FC