LIVE | Serie A, Bologna-Spezia 0-0: Soumaoro fuori, confermato Barrow titolare

Torna in campo il Bologna per la 26^ giornata di Serie A. Al Dall’Ara l’avversario di turno è lo Spezia, attualmente al 14° posto in classifica e distante solamente due punti dai rossoblù. Orfano di Medel e Svanberg, squalificati, Mihajlovic schiera al loro posto Binks e Barrow, con Soriano in mediana al fianco di Schouten e il gambiano nel tridente super offensivo con Arnautovic e Orsolini. Sorpresa Soumaoro, fuori per scelta tecnica, al suo posto Kevin Bonifazi.

Confermata invece la formazione dello Spezia, con Maggiore al posto di Kovalenko sulla trequarti alle spalle di Manaj.

Bologna-Spezia, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Partiti! Il primo pallone lo gioca lo Spezia.

1' - Subito i liguri in avanti, ma il tiro di Verde finisce abbondantemente alto.

4' - Ancora Verde! Prima dribbling su Theate e poi tiro con il mancino, bravo Skorupski a parare.

6' - Traversa di Arnautovic! Orsolini recupera la palla e la serve al compagno, sfortunato nel colpire il legno con un tremendo sinistro da 25 metri.

Bologna-Spezia, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Dijks, Soumaoro, Kasius, Mbaye, Aebischer, Viola, Vignato, Sansone, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj.

A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Bourabia, Agudelo, Kovalenko, Nguiamba, Nzola, Antiste, Colley, Salcedo.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Marinelli della sez. di Tivoli.

Assistenti: Preti, Di Iorio.

IV Uomo: Cosso.

VAR: Di Bello.

AVAR: Galetto.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.