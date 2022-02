Bologna-Spezia, le pagelle dei rossoblù: bentornato Marko La doppietta da sogno di Arnautovic regala al Bologna tre punti che valgono oro. Convincono anche Orsolini e Soriano, bene anche un ritrovato Schouten

Il Bologna torna a sorridere e lo fa tra le mura casalinghe. La vittoria al Dall’Ara mancava da Bologna-Roma del 1 dicembre e certamente questi tre punti rappresentano una boccata di ossigeno importante per tutto l’ambiente rossoblù. Da sottolineare, ovviamente, la doppietta di Marko Arnautovic: l’austriaco non segnava da Spezia-Bologna del girone d’andata ma, oltre ai gol, a convincere è stato il suo atteggiamento, determinato e concentrato fino all’ultimo minuto. Un paluso infine anche a Sinisa Mihajlovic: la sua intuizione vale la vittoria.

Bologna-Spezia, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: sicuro nelle occasioni in cui è chiamato in causa, rimedia anche una brutta botta in uscita su Gyasi sul finire della gara.

Bonifazi 6,5: torna titolare e lo fa al meglio. Sicuro in difesa e propositivo in fase offensiva (64' Soumaoro 5,5: un brivido nel finale).

Binks 5,5: un po’ annebbiato rispetto al solito (71' Vignato 5,5: poco incisivo).

Theate 6: qualche sbavatura, come quella in occasione del gol di Manaj, ma globalmente una prestazione positiva.

De Silvestri 6: poco incisivo come assistman, però scarica il contachilometri come sempre.

Schouten 6,5: tanti palloni toccati e tanti passaggi azzeccati. Le geometrie che servivano al Bologna sono tutte qui.

Soriano 6,5: una prestazione convincente nonostante abbia abbassato il suo raggio d’azione. Finalmente.

Hickey 6,5: inizia piano, poi cresce molto nel secondo tempo.

Orsolini 7: tanti spunti interessanti per l’esterno a cui manca solamente il gol a corollario di una prestazione di ottimo livello (87' Aebischer sv).

Barrow 6,5: bravo a servire l’assist per il primo gol di Arnautovic, ma il gambiano è sfortunato e si infortuna (71' Sansone 6,5: assist perfetto che vale i tre punti).

Arnautovic 7,5: il numero 9 ritrova il gol dopo ottantacinque giorni, quando aveva segnato proprio allo Spezia. Oltre alla doppietta da vero bomber, una prestazione di voglia e concentrazione che gli vale il premio da migliore in campo.

Mihajlovic 7: l’intuizione di passare al 4-2-3-1 arriva al momento giusto. Bravo nel cercare (e a trovare) la vittoria che mancava da troppo tempo.

