Serie A, Bologna-Torino 0-0: un punto che non serve a nessuno

Niente da fare per il Bologna che impatta sullo scoglio Torino per 0-0. Una gara piacevole nel primo tempo, giocata con intensità da tutte e due le squadre. Nella seconda frazione di gioco i ritmi calano così come le occasioni, complici anche i tantissimi fischi dell'arbitro Massimi, e la partita finisce senza reti. Skorupski salva il risultato nel primo tempo grazie a due super parate, prima su Singo e poi su Djidji, poi i rossoblù sono fortunati nell'occasione del palo di Brekalo. Infine, da sottolineare il caso Medel-Skorupski: al 27' del primo tempo il portiere gioca il pallone dal fondo al compagno vicino a lui. Medel sembra però non accorgersene, prende la palla con le mani, la sistema a terra e la rimette in gioco. Nessuno se ne accorge, neanche l'arbitro Massimi, ma anche dalle parole di Sinisa Mihajlovic nel post gara si capisce come fosse un chiaro episodio da rigore per il Torino.

Bologna-Torino, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Si comincia! Palla al Bologna.

4' - Azione manovrata del Torino che arriva al cross con Pobega, chiude però Theate.

7' - Sansone perde una palla sanguinosa sulla trequarti, Bremer la fa sua e arriva al tiro dopo un inserimento centrale ma il sinistro del brasiliano è impreciso.

8' - Percussione sulla destra di Singo, chiude la difesa rossoblù.

10' - Bella combinazione tra Orsolini e Barrow, peccato per il gambiano che si allunga il pallone facilitando l'uscita di Berisha.

12' - Occasione per il Bologna! Prima il cross di Barrow dalla sinistra che per poco De Silvestri non riesce ad intercettare, poi la gran giocata di Orsolini dalla parte opposta ma che ugualmente non trova fortuna.

15' - Ancora rossoblù in avanti: il tiro di Svanberg è potente ma viene respinto da Singo.

21' - Ci prova Pobega di testa, palla ampiamente fuori.

27' - Fase confusa del match con errori in impostazione da una parte e dall'altra.

29' - Sinistro di Singo! Palla a scendere e conclusione di mancino dell'esterno, bravo Skorupski a respingere.

29' - Ancora Skorupski! Colpo di testa di Djidji e ancora salvataggio del portiere polacco.

30' - Fallo tattico solare di Ricci ma Massimi decide di non ammonire il centrocampista.

35' - Ancora tanta confusione e tanti falli in mezzo al campo con entrambe le squadre che si acendono ad intermittenza.

36' - Imbucata verticale di Sansone per Hickey ma Berisha blocca in uscita bassa.

39' - Schema del Bologna da corner, Svanberg calcia a botta sicura ma Bremer devia il pallone in angolo.

45' - Si chiude un primo tempo equilibrato al Dall'Ara.

46' - Ricomincia il match, possesso Torino.

46' - Vicinissimo il Torino al vantaggio! Brekalo calcia dal limite ma fortunatamente per i rossoblù la palla colpisce il palo e va fuori.

47' - Tiro potente di Barrow, palla deviata in corner.

52' - Pobega ci prova con il sinistro ma il tiro finisce fuori di molto.

53' - Sul rovescio di fronte De Silvestri arriva alla conclusione ma il suo destro è impreciso.

57' - Palla ad uscire e destro potente ma alto di Mandragora.

60' - Problemi per De Silvestri che è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto Dijks.

63' - Giallo per Theate che era diffidato: salterà la sfida di domenica prossima contro la Fiorentina.

71' - Brivido per il Bologna. Percussione sulla sinistra di Singo e cross teso in mezzo, nessun compagno però riesce nella deviazione.

75' - Cross di Orsolini e conclusione di destro per Hickey, il tiro però è debole e centrale.

77' - Azione verticale del Toro ma nell'ultimo passaggio Belotti sbaglia mira e favorisce la parata di Skorupski.

81' - Fuori Medel e Theate, entrambi non al meglio. Al loro posto Mbaye e Binks.

84' - Tanti, tantissimi i falli fischiati da Massimi nel corso di questo secondo tempo.

90' - Cross profondo di Dijks, troppo alto per tutti.

90'+4 - Niente da fare per il Bologna, finisce 0-0.

Bologna-Torino, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (81' Binks), Theate (81' Mbaye); De Silvestri (60' Dijks), Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Sansone (61' Soriano); Barrow (76' Falcinelli).

A disposizione: Bardi, Molla, Kasius, Aebischer, Viola, Raimondo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (85' Sanabria).

A disposizione: Gemello, Milan, Buongiorno, Izzo, Zima, Ansaldi, Linetty, Warming, Aina, Seck, Pjaca.

Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Massimi della sez. di Termoli.

Assistenti: De Meo, Raspollini.

IV Uomo: Baroni.

VAR: Ghersini.

AVAR: Costanzo.

Reti: -.

Ammonizioni: 26' Schouten (B), 33' Pobega (T), 63' Theate (B), 68' Ricci (T), 70' Medel (B), 78' Rodriguez (T).

Espulsioni: -.