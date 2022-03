Bologna-Torino, le pagelle dei rossoblù: un super Skorupski salva il risultato Due parate consecutive del polacco nel primo tempo salvano il risultato. Medel il migliore, spento invece il reparto offensivo

Foto Twitter Bologna FC

Un pareggio che lascia insoddisfatti gli oltre 17mila spettatori del Dall'Ara. Tra Bologna e Torino finisce 0-0 grazie soprattutto a due super parate di Skorupski nel primo tempo, la prima su un tiro di Singo e la seconda sul colpo di testa di Djidji. Medel è il migliore in campo, attentissimo per tutta la gara su Belotti, in ombra invece l'intero reparto offensivo. Peccato per il giallo di Theate, costretto a saltare la trasferta di Firenze, e per l'infortunio di De Silvestri.

Bologna-Torino, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 7: due super parate nel primo tempo salvano il risultato.

Soumaoro 6,5: energico come sempre, mezzo punto in più perché fronteggia un cliente niente male come Brekalo.

Medel 7,5: prestazione da manuale del difensore centrale, con l’esperienza riesce a limare anche gli evidenti limiti fisici (81' Binks sv).

Theate 6: ancora non nella sua miglior versione, porta a casa una gara tutto sommato positiva. Peccato per il giallo (81' Mbaye sv).

De Silvestri 6: speriamo non sia nulla di grave (60' Dijks 5,5: entra con una buona progressione sulla sinistra, poi sparisce con il resto della squadra).

Schouten 5,5: molto confusionario, specialmente nella prima parte di gara in cui perde tante palle preziose.

Svanberg 6,5: dinamico e propositivo fino alla fine, partita molto positiva dello svedese che è l’ultimo ad arrendersi.

Hickey 5,5: più ombre che luci nella sua partita.

Orsolini 5,5: si muove tanto ed è spesso imbeccato dai compagni, ma sbaglia tantissime scelte.

Sansone 5: non si ricordano sue azioni pericolose, un pesce fuor d’acqua (61' Soriano 5: non entra mai nel ritmo gara, altra brutta prestazione per il capitano).

Barrow 5,5: è quello che ci prova più di tutti ma riesce rendersi pericoloso solo in rare occasioni e quando si trova nel mezzo spazio di sinistra. Al centro, invece, è un disastro (76' Falcinelli 6: ingresso positivo, a volte fa più del necessario e si perde ma il piglio è quello giusto).

Mihajlovic 5: poche idee e confuse. Senza Arnautovic non è facile, ma è un Bologna veramente brutto quello di oggi.

Foto Twitter Bologna FC