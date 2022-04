LIVE | Serie A, Bologna-Udinese 1-1: rossoblù subito avanti con Hickey, poi Udogie pareggia

Piove sul bagnato per il Bologna, che dopo le squalifiche di Soumaoro, Medel e Arnautovic dovrà fare a meno anche di Skorupski, Schouten e Vignato: tutti e tre sono stati colpiti da un virus gastrointestinale e non saranno del match. Per questa 34^ giornata di Serie A gioca quindi Bardi in porta, con Bonifazi e Binks a formare il terzetto difensivo insieme a Theate. A destra torna De Silvestri, a sinistra Hickey con Dijks in panchina dopo un risentimento durante la fase di riscaldamento. Dominguez prende il posto di Schouten in cabina di regia, davanti la coppia Orsolini-Barrow.

Nessuna sorpresa invece nell’undici dell’Udinese: Arslan prende il posto di Pareyra e Success quello di Beto. L’argentino non va neanche in panchina.

Bologna-Udinese, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Partiti! Primo possesso per gli ospiti.

3' - Azione pericolosa dei bianconeri, Success però è pescato in fuorigioco.

4' - Il primo corner della gara se lo guadagna il Bologna: va Orsolini dalla bandierina.

6' - HICKEY! SUBITO IN VANTAGGIO IL BOLOGNA! Lo scozzese servito da Svanberg calcia con il sinistro, la palla colpisce il palo e si infila in rete.

8' - L'Udinese prova a reagire con un colpo di testa di Mari, palla alta.

13' - Percussione di Success in area rossoblù, bravo Binks a chiudere senza fallo.

16' - Orsolini prova la conclusione al volo ma il destro è impreciso e finisce alto.

21' - Occasionissima per i friulani: Molina calcia da posizione ravvicinata, la palla supera Bardi in uscita bassa ma Bonifazi salva a pochi centimetri dalla linea di porta.

24' - Becao devia di testa sul corner di Deulofeu, palla alta.

25' - Udogie pareggia per l'Udinese. L'esterno taglia la difesa rossoblù e scavalca Bardi con un tocco morbido.

28' - Fase di pressing dei friulani, il Bologna fatica a uscire dalla propria metà campo.

30' - Orsolini va in gol ma è in posizione di offside: rete invalidata.

32' - Ripartenza pericolosa dell'Udinese che si chiude con un tiro impreciso di Deulofeu.

38' - Buona chance per Theate, il belga però sbaglia il controllo e regala palla a Silvestri.

41' - Ripartenza di Barrow servito la un lancio lungo di Soriano, il gambiano perde però il passo e spreca un'ottima occasione.

42' - Molina calcia con il destro dalla distanza, palla lontanissima dalla porta di Bardi.

45' - Il primo tempo si chiude senza recupero. Punteggio di 1-1 al Dall'Ara.

Bologna-Udinese, il tabellino live

Bologna (3-5-2): Bardi; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow.

A disposizione: Molla, Bagnolini, Kasius, Dijks, Mbaye, Stivanello, Viola, Aebischer, Sansone, Raimondo, Santander, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Samardzic, Pussetto, Nestorovski.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Santoro della sez. di Messina.

Guardalinee: Giallatini, Preti.

IV Uomo: Robilotta.

VAR: Abbattista.

AVAR: Di Paolo.

Reti: 6' Hickey (B), 25' Udogie (U).

Ammonizioni: 30' Perez (U).

Espulsioni: -.

