Bologna-Udinese, le pagelle dei rossoblù: difesa da horror, Barrow è un fantasma Soriano e compagni partono forte, poi si abbassano e vanno in sofferenza. Binks e Bonifazi fanno rimpiangere Soumaoro e Medel, male anche il centrocampo

Foto Twitter Bologna FC

Quello visto al Dall’Ara è un Bologna che conosce la strada di casa ma che dimostra di sapersi perdere con estrema facilità. I rossoblù iniziano bene insistendo con gli attacchi sulla destra per poi finalizzare sulla corsia opposta. È infatti così che arriva il gol di Hickey. Tante giocate sono però imprecise, l’Udinese alza il baricentro e il meccanismo si rompe. Udogie scava la fascia sinistra, De Silvestri fatica a stargli appresso ed è proprio da questo lato che arrivano i pericoli maggiori. Il gol è solo una naturale conseguenza, così come quello di Success se le marcature in area risultano così morbide. Alla squadra di Mihajlovic non manca però lo spirito: Tanjga e De Leo passano al 4-3-3 inserendo Aebischer e Sansone, il dieci si rende subito utile e segna dopo pochi secondi dal suo ingresso.

Bologna-Udinese, le pagelle dei rossoblù

Bardi 6: incolpevole sui gol, salva su Success nel secondo tempo.

Bonifazi 5,5: Deulofeu è una scheggia impazzita, lui fatica a controllarlo.

Binks 5: la marcatura su Success in occasione del gol è da film horror (58' Sansone 6,5: entra e segna).

Theate 6,5: bravo nelle chiusure e anche in qualche proiezione offensiva.

De Silvestri 5: Udogie ha tutto un altro passo, fatica tantissimo e spinge poco.

Svanberg 5: giornataccia per lo svedese. Sbaglia tanti passaggi e manca negli inserimenti offensivi (75' Viola sv).

Dominguez 5,5: in ombra rispetto alla sua miglior versione (57' Aebischer 5,5: prova incolore).

Soriano 5: continua inspiegabilmente il suo periodo nero. Più bravo in fase di distruzione che in quella di costruzione (87' Falcinelli sv).

Hickey 6: bravo a finalizzare dopo pochi minuti, ma nel resto della gara fatica a ritagliarsi spazio (75' Mbaye sv).

Orsolini 6,5: vivace e volenteroso. È spesso impreciso ma è bravissimo a servire un assist precisissimo a Sansone.

Barrow 4,5: Arnautovic è un giocatore difficile da sostituire, ma sembra che lui neanche ci provi. L’incapacità di saper tenere palla in zona offensiva fa abbassare il baricentro della squadra; infine sbaglia anche una colossale occasione sul finire del primo tempo.

Tanjga 5,5: i suoi vanno in sofferenza per larghi tratti della gara. Ci si poteva aspettare di più, ma le attenuanti oggi ci sono.

Foto Twitter Bologna FC