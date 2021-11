LIVE | Serie A, Bologna-Venezia 0-0: Mihajlovic sceglie Orsolini sulla destra

Tutto pronto per la 13^ giornata di Serie A: allo stadio Dall’Ara in programma la sfida tra Bologna e Venezia. I padroni di casa affrontano la gara senza gli infortunati De Silvestri e Skov Olen: il danese ha risentito di un problema alla caviglia in settimana e dunque non sarà della partita. Sulla fascia destra spazio quindi a Riccardo Orsolini, impiegato per la prima volta in stagione come laterale nella linea dei quattro di centrocampo. Da segnalare la presenza in panchina di Nicolas Viola, alla prima convocazione con la maglia rossoblù.

Qualche novità anche per il Venezia rispetto all’ultima partita vinta in casa contro la Roma: Crnigoj non ce la fa, al suo posto Vacca. Cambio anche in attacco, con Kiyine in panchina per lasciare spazio al rientrante Johnsen.

Bologna-Venezia, la cronaca live

0’ - Le squadre si apprestano a scendere in campo.

Bologna-Venezia, il tabellino live

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Dijks, Mbaye, Binks, Viola, Vignato, Cangiano, Sansone, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

A disposizione: Maenpaa, Molinaro, Modolo, Bjarkason, Heymans, Kiyine, Tessmann, Schnegg, Peretz, Sigurdsson, Henry, Forte.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Liberti, Baccini.

IV: Meraviglia.

VAR: Ghersini.

AVAR: De Meo.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.