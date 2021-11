Bologna-Venezia, le pagelle dei rossoblù: Orsolini si applica, Arnautovic polveri bagnate Gara numericamente positiva per il Bologna, ma senza gol le partite non si vincono

Foto Twitter Bologna FC

Pomeriggio a luci e ombre per il Bologna del Sinisa Mihajlovic: i rossoblù creano tante potenziali occasioni ma la palla non entra. I numeri sono a favore dei padroni di casa: 64% di possesso palla, 22 tiri totali e 17 corner, ma la difesa del Venezia e le tante parate di Romero disinnescano ogni potenziale pericolo. Buona gara per Orsolini, che si applica in un ruolo non suo, male invece la coppia Barrow-Arnautovic, mai realmente pericolosi.

Bologna-Venezia, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: incolpevole sul gol, tiene a galla i suoi in almeno due occasioni.

Soumaoro 6: bravo ad annullare Johnsen, si propone spesso anche in fase di impostazione.

Medel 5,5: non la sua miglior prestazione della stagione.

Theate 6: sfortunato in occasione del gol, ma confeziona una prestazione positiva contando anche le diverse proiezioni offensive.

Orsolini 6,5: bene in copertura e pericoloso in fase offensiva. Manca solo un po’ di precisione, ma è bravo nell’interpretazione di un ruolo non suo (69' Vignato 5: non incide).

Svanberg 6: arriva alla conclusione due volte, ma manca il colpo finale.

Dominguez 5,5: in ombra rispetto al solito, ma garantisce la solita dose di quantità in mezzo al campo (87' Viola sv)

Hickey 6: spinge tantissimo, specialmente nel primo tempo. La sua pericolosità sfuma con il passare dei minuti (79' Santander sv)

Soriano 5,5: passo indietro rispetto alla gara di Marassi contro la Sampdoria.

Barrow 5: decisamente una giornata no (69' Sansone 5,5: prova a scuotere i suoi, ma senza successo).

Arnautovic 5: lotta con Caldara e Ceccaroni, ma combina poco altro.

Mihajlovic 5,5: la partita la fanno i suoi, ma servono più soluzioni offensive.