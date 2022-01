LIVE | Serie A, Cagliari-Bologna 0-0: ritmi alti alla Unipol Domus, palo di Bellanova

Torna in campo il Bologna dopo lo stop obbligato per il focolaio Covid che ha colpito la squadra rossoblù. Diverse le novità nell’undici titolare di Sinisa Mihajlovic: in difesa gioca Binks al posto di Soumaoro e Skov Olsen si prende la fascia destra, con De Silvestri ad accomodarsi in panchina. In attacco Orsolini vince il ballottaggio con Sansone. Nessuna sorpresa invece per il Cagliari: Mazzarri conferma la squadra che ha vinto nel turno precedente contro la Sampdoria.

Cagliari-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Partiti!

2' - Si ferma subito il match: Lovato viene colpito in volto da Arnautovic, fortunatamente senza conseguenze.

5' - Gioca bene il Bologna in questi primi minuti, ma ancora nessun tiro nello specchio difeso da Cragno.

8' - Si fa vedere il Cagliari in avanti: sponda di Pavoletti e tiro in porta di Joao Pedro, ma c'è offside.

11' - Ancora padroni di casa al tiro: stavolta ci prova Deiola ma il tiro è alto.

14' - Palo del Cagliari! Azione prolungata dei sardi, cross basso per Bellanova ma l'esterno colpisce il legno da posizione defilata.

18' - I sardi alzano i giri del motore, impedendo al Bologna di costruire azioni pericolose.

19' - Azione improvvisa della squadra di Mihajlovic: Arnautovic recupera palla e lancia Orsolini ma il classe '97 viene abbattuto al limite dell'area.

LIVE | Serie A, Cagliari-Bologna 0-0: Orsolini e Dominguez titolari, sorpresa Binks

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Carboni, Lovato; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Gagliano, Ladinetti, Obert, Zappa, Dalbert, Radunovic.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Stivanello, Viola, Pyyhtia, De Silvestri, Cangiano, Falcinelli, Pagliuca, van Hooijdonk.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Ghersini della sez. di Genova.

Assistenti: Costanzo, Trinchieri.

IV Uomo: Marcenaro.

VAR: Maresca.

AVAR: Di Iorio.

Reti: -.

Ammonizioni: 15' Carboni (C), 15' Theate (B), 19' Altare (C).

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC