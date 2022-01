Cagliari-Bologna, le pagelle della squadra di Mihajlovic: Orsolini-gol fa sperare, male Arnautovic Soriano e compagni ci provano nonostante gli uomini contati e l'impossibilità ad allenarsi durante la settimana ma il Cagliari passa nel finale grazie a un gol di Pereiro

Foto Twitter Bologna FC

Non inizia nel migliore dei modi il 2022 del Bologna, sconfitto all'ultimo dal Cagliari. La squadra di Mihajlovic si è presentata alla Unipol Domus con un solo allenamento sulle gambe e, soprattutto, senza reali alternative in panchina agli undici titolari. Nonostante questo, però, nella prima ora di gioco il Bologna aveva tenuto bene i ritmi di gara imposti dai padroni di casa, trovando anche il vantaggio con una grande punizione di Orsolini a inizio secondo tempo. Mazzarri però può contare sulle alternative ed è proprio una di queste a fare la differenza: entra Gaston Pereiro e l'uruguaiano fa prima l'assist per Pavoletti e, infine, segna il gol vittoria per i suoi.

Cagliari-Bologna, le pagelle della squadra di Mihajlovic

Skorupski 5,5: risponde bene agli attacchi dei sardi ma nel finale si fa beffare da Pereiro.

Bonifazi 6: tiene a bada Pavoletti fino a quando rimane in campo (65' De Silvestri 5,5: rivedibile la sua marcatura su Joao Pedro).

Binks 5,5: viene messo in mezzo dai due attaccanti del Cagliari e non fa un figurone.

Theate 6: fa benissimo per tutta la partita ma la marcatura a maglie larghe su Pereiro in occasione del gol non è da lui.

Skov Olsen 5,5: gioca bene per larghi tratti di gara ma l’occasione del colpo di testa è troppo ghiotta per non essere sfruttata a pieno.

Svanberg 5: in ombra per tutta la partita.

Dominguez 5,5: qualche lampo, ma non è al meglio e si vede (90'+3 Viola sv).

Soriano 5,5: manca sempre il guizzo per far male agli avversari.

Dijks 6: la sua prestazione è una delle (poche) buone notizie della serata.

Orsolini 7: è il più pericoloso dei suoi, mezzo voto in più per la splendida punizione (89' Falcinelli sv).

Arnautovic 4,5: continua il digiuno del gol. Mai pericoloso e mai vittorioso nell’1 vs 1 con Lovato.

Mihajlovic 6: pochi cambi e un solo allenamento per poter preparare la gara: il mister non ha davvero nessuna colpa.

Foto Twitter Bologna FC