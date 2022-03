LIVE | Serie A, Fiorentina-Bologna 1-0: la sblocca Torreira

Lunch match per il Bologna, impegnato oggi in una grande classica della Serie A: al Franchi va infatti in scena il 140° Derby dell’Appennino tra i rossoblù e la Fiorentina. Mihajlovic recupera Marko Arnautovic, subito schierato al centro dell’attacco; con lui ci saranno Soriano ed Orsolini, mentre Barrow partirà dalla panchina. Recuperato anche Bonifazi che prende il posto dello squalificato Theate.

Qualche sorpresa nell’undici dei padroni di casa: gioca Sottil e non Ikoné, così come Odriozola al posto di Venuti. Confermatissimo Piatek come unico riferimento offensivo dello schieramento di Vincenzo Italiano.

Fiorentina-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Si comincia! Palla al Bologna.

1' - Incredibile! Subito una traversa per Soriano dopo appena dieci secondi di gioco.

5' - Ritmi sostenuti in questi primi cinque minuti di gara al Franchi.

10' - Occasione per la Fiorentina! Ci prova Piatek con il destro, bravo Skorupski a deviare.

13' - Ancora un'iniziativa della Viola, ma stavolta la palla di Gonzalez è troppo lunga.

19' - Brutta palla persa da Svanberg, fortunatamente per il Bologna però Bonifazi è bravo a tamponare la ripartenza.

26' - Più Fiorentina che Bologna in questa fase: la squadra di Mihajlovic è spezzata in due e non riesce mai a ripartire.

28' - Erroraccio di Hickey in copertura, ma Bonifazi chiude ancora.

35' - Spina nel fianco Gonzalez per la difesa rossoblù che fatica a fermarlo con mezzi legali.

36' - Punizione di Biraghi con il mancino, Skorupski devia in corner.

39' - Girata di testa di Piatek che finisce lontanissima dalla porta rossoblù.

40' - Palo di Orsolini! Ripartenza fulminante del Bologna, ma il numero 7 è sfortunato.

40' - Turning point della gara: doppio giallo per Bonifazi, Bologna in dieci.

43' - Doppia parata di Skorupski, bravo prima in uscita e poi su Biraghi.

45'+1 - Finisce il primo tempo.

46' - Inizia la seconda frazione di gioco, possesso Fiorentina.

48' - Pressione altissima dei padroni di casa, Bologna in difficoltà.

49' - Mancino altissimo di Bonaventura, ma la Fiorentina attacca.

53' - Palo anche per la Fiorentina! Lo ha colpito Torreira con un gran destro dal limite.

65' - Si gioca poco in questa fase: tanti fischi dell'arbitro e tante sostituzioni da entrambe le parti.

67' - Ci prova Castrovilli su assist di Odriozola, palla sull'esterno della rete.

68' - Salvataggio di De Silvestri sul tocco a botta sicura di Gonzalez, palla in corner.

70' - Gol della Fiorentina. Assist in area, mischia e tap in di Torreira.

Fiorentina-Bologna, il tabellino live

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (65' Duncan), Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek (59' Cabral), Sottil (59' Ikoné).

A disposizione: Dragowski, Quarta, Terzic, Nastasic, Venuti, Maleh, Amrabat, Callejon, Saponara.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano (59' Barrow), Orsolini (58' Binks); Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Mbaye, Dijks, Kasius, Vignato, Viola, Aebischer, Sansone, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Sacchi della sez. di Macerata.

Assistenti: Rossi, Del Giovane.

IV Uomo: Maggioni.

VAR: Banti.

AVAR: Zufferli.

Reti: 70' Torreira (F).

Ammonizioni: 23' Bonifazi (B).

Espulsioni: 40' Bonifazi (B).

Foto Bologna FC