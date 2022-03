Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: torna Arnautovic, assente Theate

Dopo il rocambolesco 2-3 dell’andata, il Bologna è pronto a fare suo il 140° derby dell’Appennino contro la Fiorentina. Stavolta il palcoscenico sarà quello del Franchi di Firenze, anche se rispetto all’andata i Viola hanno perso Dusan Vlahovic, passato alla Juventus nel mercato di gennaio. I rossoblù domani proveranno a migliorare il proprio score, visto che nei centotrentanove scontri contro i toscani il Bologna ha vinto solamente trentotto volte contro le cinquantacinque della Fiorentina.

Fiorentina-Bologna, le scelte dei due allenatori

Buone notizie per Sinisa Mihajlovic, che rispetto alla gara pareggiata per 0-0 contro il Torino ritrova Vignato, Bonifazi ma soprattutto Marko Arnautovic. Sarà l’austriaco a guidare l’attacco dei rossoblù e con lui ci saranno Soriano, che torna nell’undici titolare, e probabilmente Orsolini, in vantaggio su Barrow. Mihajlovic dovrà inoltre fare a meno dello squalificato Theate: a comporre il terzetto difensivo con Medel e Soumaoro ci sarà Bonifazi, mentre rimane invariata la linea di centrocampo formata da De Silvestri, Schouten, Svanberg e Hickey.

Nella Fiorentina conferma per Piatek, mentre per il ruolo di terzino destro Venuti sembra in vantaggio su Odriozola.

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez.

A disposizione: Dragowski, Odriozola, Igor, Nastasic, Terzic, Duncan, Maleh, Amrabat, Callejon, Sottil, Saponara, Cabral.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Mbaye, Dijks, Binks, Kasius, Vignato, Viola, Aebischer, Sansone, Barrow, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.