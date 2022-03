Fiorentina-Bologna 1-0, le pagelle dei rossoblù: Bonifazi è un disastro, ma quanta sfortuna Un'ingenuità del difensore ex Udinese indirizza la partita a favore della Viola, in superiorità numerica dal 41'. La squadra di Sinisa però è anche sfortunata e con Soriano e Orsolini colpisce gli ennesimi legni della stagione

Foto Twitter Bologna FC

Che sarebbe stata una partita tutta in salita lo si poteva capire già dopo dieci secondi, quando la palla calciata da Soriano si stampa sulla traversa invece che finire sotto il sette. Il Bologna parte a mille ma con il passare dei minuti subisce il gioco di concerto della Fiorentina: i padroni di casa danno l’idea di avere più idee dei rossoblù, anche se i due pali e l’espulsione al 41’ di Bonifazi rappresentano dei ‘big if’ all’interno di questa partita. Rimane però la sensazione di una squadra spezzata in due, con il centrocampo troppo impegnato a tamponare le iniziative dei Viola che concentrato su come far male all’avversario. Buona la partita di Skorupski e di Schouten, disastrosa quella di Bonifazi che fa rimpiangere, e tanto, l’assenza di Theate.

Fiorentina-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: è un tiro al bersaglio, lui risponde positivamente.

Soumaoro 5,5: tiene finché c’è Sottil dal suo lato, poi Gonzalez lo manda in bambola.

Medel 6: se il Bologna prende solo un gol è anche e soprattutto per merito suo (79' Sansone sv).

Bonifazi 4: contro di lui Gonzalez sembra l’omonimo Speedy, cartone animato della Warner Bros. Molto ingenuo sul secondo cartellino.

De Silvestri 6: tanti chilometri e prestazione di sacrificio, ma non sfigura (79' Dijks sv).

Schouten 6,5: tantissimi palloni toccata, pochi sbagliati. Ed è attento anche in fase di copertura.

Svanberg 5: sottotono rispetto al brillante incursore che siamo abituati a vedere (79' Aebischer sv).

Hickey 6: ci mette un po’ a prendere le misure a Gonzalez, ma si comporta bene sia a sinistra che a destra.

Soriano 5: è come se la sua partita fosse finita nel momento in cui colpisce la traversa. Impalpabile (59' Barrow 5,5: la partita è in salita e lui combina poco).

Orsolini 5,5: fumoso e poco lucido (58' Binks 6,5: entra come un veterano e gioca con autorevolezza).

Arnautovic 5,5: il tipo di partita che nessun attaccante vorrebbe mai giocare. Liscia la palla nell’unica vera occasione che gli capita.

Mihajlovic 5,5: i suoi rinculano subiscono troppo il gioco corale della Fiorentina, ma i due pali e l’espulsione di Bonifazi sono tre buoni alibi.

Foto Twitter Bologna FC