LIVE | Serie A, Genoa-Bologna 0-0: undici iniziale sorprendente per Mihajlovic

Tutto pronto allo Stadio Ferraris di Genova per l'ultima gara della stagione del Bologna, il quale affronterà i padroni di casa del Genoa. Una formazione sperimentale quella con cui il Bologna affronterà i suoi avversari visti i tanti big assenti: non convocati Soriano, Skorupski, Souamoro e Medel, in panchina Arnautovic, Theate, Svanberg e Hickey. Gioca Amey in difesa dal 1', con lui Binks e Bonifazi, Dijks a sinistra e coppia d'attacco formata da Barrow e Raimondo.

Anche nel Genoa alcune novità: Sirigur e l'ex Destro partono dalla panchina, in porta gioca Semper e in attacco c'è Yeboah, con Gudmundsson sulla destra e Hernani in cabina di regia.

Genoa-Bologna, la cronaca live

0' - Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Inizia la partita! Primo possesso per il Bologna.

4' - Duro scontro tra Criscito e Aebischer, lo svizzero ha la peggio ma può continuare il match.

Genoa-Bologna, il tabellino live

Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti, Vasquez, Ostigard, Criscito; Galdames, Hernani; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah.

A disposizione: Sirigu, Vodisek, Bani, Masiello, Ghiglione, Frendrup, Rovella, Badelj, Cambiaso, Piccoli, Ekuban, Melegoni, Destro.

Allenatore: Alexander Blessin.