Genoa-Bologna, le probabili formazioni: assenti Skorupski, Medel, Soumaoro e Soriano

Squadra in casa Genoa

Ultima di campionato per il Bologna, impegnato nell’insolito orario delle 17.15 del sabato contro il Genoa già retrocesso. La gara di Marassi si preannuncia quindi avara di spunti, visto che per la classifica di entrambe le squadre i destini sono già segnati. Mihajlovic, però, vorrà sicuramente far dimenticare la brutta figura rimediata nell’ultima partita del Dall’Ara contro il Sassuolo.

Genoa-Bologna, le scelte dei due allenatori

Diverse le sorprese nell’undici rossoblù: saranno infatti assenti Medel, Soumaoro, Soriano e Skorupski. Le riguarderanno quindi principalmente il reparto difensivo: Bonifazi quasi certo del posto e con lui Theate, possibile la sorpresa Amey dal primo minuto. A centrocampo ci sarà reinserimento di Dominguez insieme a Schouten e Svanberg. In attacco ancora vivo il ballottaggio tra Barrow e Orsolini per il ruolo di compagno d’attacco dell’insostituibile Marko Arnautovic.

Poche novità invece nell’undici di Blessin: Destro guida l’attacco, possibile chance dal 1’ per Rovella al posto di Badelj.

Genoa-Bologna, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Frendrup, Rovella; Yeboah, Amiri, Ekuban; Destro.

A disposizione: Semper, Vodisek, Vasquez, Masiello, Ghiglione, Galdames, Gudmundsson, Badelj, Cambiaso, Piccoli, Portanova, Melegoni.

Allenatore: Alexander Blessin.

Bologna (3-5-2): Bardi; Amey, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Molla, Bagnolini, Binks, Mbaye, Dijks, Kasius, Stivanello, Aebischer, Urbanski, Vignato, Sansone, Orsolini, Raimondo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.